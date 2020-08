“Los jueces van a cambiar cuando entiendan que pueden terminar presos”

El juez Juan Ramos Padilla, integrante del Tribunal Oral N° 29 de la Capital Federal y padre del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, opinó sobre la reforma judicial en un reportaje exclusivo con este multimedio y afirmó que la misma “es necesaria en este contexto”, pero que “no es del todo completa y deja gusto a poco”. También tuvo críticas para la Corte Suprema, el macrismo y el Consejo de la Magistratura.

Causas

El magistrado afirmó que “quien dice que la reforma no es urgente o necesaria lo hace con un concreto interés, que es preservar la primacía y los privilegios en Comodoro Py. Ese es en realidad el discurso de los medios hegemónicos que dicen que es para las causas de Cristina (Fernández) y demás.

Cristina no necesita impunidad, eso es una falacia. Todas las causas en su contra se cayeron solas, no tuvieron pies ni cabeza. Están perjudicando mucho a la Justicia inventando causas ridículas. Por eso creo que en este contexto, una reforma es oportuna, urgente y necesaria. Vemos jueces que están usurpando un cargo, como (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi, y tienen el tupé de intentar frenar la actividad del Senado de la Nación. La Justicia tiene problemas desde el año 1930. Es hora de que empecemos a cuestionar estas cosas”.

Macrismo

El juez consideró que “la oposición se opuso a la reforma y se atrincheró en el Poder Judicial. Defienden un lugar que le es favorable y que le sirve para seguir encubriendo como lo han hecho durante estos cuatro años. Tenés en la Cámara a Bruglia y Bertuzzi, que los pusieron sin acuerdo del Senado; a (Martín) Irurzun, que ya sabemos todas las cosas que ha hecho, todas las irregularidades que tiene con su banda. Y en la Cámara de Casación son muy poquitos jueces que son respetables.

Tenemos una estructura del Poder Judicial que requiere una reforma urgente. Por eso yo apoyo la reforma que propone el Gobierno. Vamos a ver cómo se completa. No es todo lo que me hubiera gustado, creo que deberíamos haber pasado por un período de transición. Es necesaria, pero tiene gusto a poco”.

Corte Suprema

“La reforma tendría que estar orientada a la Justicia ordinaria, y creo que la discusión más importante va a ser la del Consejo de la Magistratura y la de la Corte. En la Corte tenés jueces que aceptaron entrar por decreto al Poder Judicial. Hay tipos como (Ricardo) Lorenzetti, quien ha sido en parte el padrino del lawfare y de todas las porquerías que venimos viendo”, afirmó.

En esa línea, Ramos Padilla detalló que la Corte “validó en el año 1930 todas las leyes que Uriburu dictó tras el derrocamiento de Yrigoyen. A partir de ahí devino la doctrina de la revolución triunfante, que avaló los golpes de Estado. Una cosa gravísima que sucedió con cada uno de los gobiernos militares. El Poder Judicial en realidad fue creado para defender algunos intereses, porque la ley es para proteger al más débil, para evitar que haya persecuciones. Sin embargo, vemos todo lo contrario. Porque el poderoso no necesita intermediación. En un contexto como el que tenemos en la región, un Poder Judicial de esta naturaleza es un peligro enorme”.

También remarcó que “la Justicia es uno de los pilares de la democracia, por lo que esta reforma, repito, además de ser urgente y necesaria, necesita combatir con las influencias de la Embajada de los Estados Unidos, de los medios de comunicación que quieren mantener sus privilegios en cuanto a sus monopolios, oligopolios y hacer la agenda diaria”.

“Uno de los Poderes del Estado, a esta altura, son los monopolios mediáticos. Sumado a esta corporación judicial, que es absolutamente oligárquica, y actúa en defensa de los terratenientes y de los intereses económicos más concentrados. La formación de los jueces está condicionada por esta alianza de la embajada estadounidense y la prensa hegemónica”, señaló el juez.

Consejo de la Magistratura

Ramos Padilla apuntó duramente contra el Consejo de la Magistratura y su accionar a lo largo de los años: “El Consejo de la Magistratura, desde el ‘83 a la fecha, solo hizo 19 juicios políticos a magistrados. ¿Me vas a decir que en el Poder Judicial, donde hay más de 3.000 jueces, son todos buenos? Acá no funciona ni la Corte, ni el Consejo de la Magistratura. Esto se ha transformado en un mercado persa. Ahí falta el pueblo, falta el sentido común de la gente. Es un órgano que no controla nadie, por eso necesitamos una reforma más fuerte”, aseguró.

Jueces

Por último, el juez consideró que “los jueces van a entender que no pueden hacer lo que quieran el día que los controlen bien. Los jueces van a cambiar el día que sepan que si no cumplen con sus obligaciones pueden terminar presos. Hasta que esto no pase, si la discusión sigue siendo si mantienen o no el cargo, van a seguir actuando con impunidad, que se ha ido acrecentando en los últimos años”.

“Teóricamente se tienen que controlar entre ellos, pero están todos carpeteados entre sí. Entonces nadie se mete con nadie. Si vos te metés con la corporación judicial, se te vienen todos encima. Hace falta urgente un pedido de transición donde se unan varios jueces con coraje. No académicos. Lo que hay que ordenar acá son jueces, no profesores. Este es otro de los problemas que tenemos. Al Poder Judicial entra “el sobrino de fulano”, porque hay una ley vigente que no la aplican, que genera el ingreso democrático a la Corte. Porque la Corte aplica la ley con quienes le agradan, y con quienes no, no la aplican. Eso a largo plazo cambiaría las cosas”.