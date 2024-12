Los viajes de Milei costaron $754.000 millones

"El Estado argentino ya gastó 754.472.513,48 pesos, 1.592.973,52 dólares y 4.135,80 euros en los trece viajes de Milei al exterior. Con la cotización oficial, la suma da algo más de 2.300 millones de pesos o más de 2,3 millones de dólares”, expresó el informe que entregó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, al Congreso el 8 de agosto.

En aquel entonces el Presidente había realizado 13 viajes. Contabilizando el del fin de semana pasado a Roma, completó su primer año de gobierno con 19 viajes. Siete de ellos fueron a Estados Unidos, y en diez no se reunió con autoridades nacionales en función.

Con estos datos, y luego de regresar de su lujosa salida a Italia, el vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que Milei decidió que no se tomará vacaciones, al mismo tiempo que autorizó a sus ministros tomarse descanso en enero bajo ciertos requisitos: máximo dos semanas, que no sea a un destino “ostentoso”, que no desarmen sus equipos de colaboradores, y que esos períodos puedan interrumpirse si surge algún problema.

La que pidió una excepción y le fue aprobada fue Patricia Bullrich. “Desde que mis nietos empezaron la primaria, les había prometido que cuando terminaran los iba a llevar a Disney, me cayó justo este año”, contó en declaraciones radiales. Detalló que los pequeños “vienen ahorrando plata desde chicos” y que solo será una semana.

El lujoso viaje a Roma

Ante los números anteriormente mencionados, no pasa desapercibido el último viaje de Milei a Roma. Aterrizó allí en la mañana del viernes y regresó al país el domingo por la noche. Durante su estadía se encontró con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; recibió un premio; se reunió con empresarios; entre otras actividades.

Además, disfrutó del lujoso hotel intercontinental Rome Ambasciatori Palace. Según las cifras de febrero (de temporada baja), la noche en el hotel por persona cuesta cerca de medio millón de pesos (450 euros).

A su vez, la comitiva presidencial de 13 personas se trasladó en el avión patente LV GQK de la empresa Royal Class, conocido por ofrecer el servicio privado más lujoso, y costoso, del país. Su uso cotiza 10.000 dólares por hora de vuelo. El viaje a Roma insumió unas 12 horas, con escala en África, lo que da un valor mayor a 240.000 dólares, más tres días de parking.