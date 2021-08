Luis Arias recorrió el Puerto de La Plata y estrechó lazos con su presidente

El emblemático referente del Frente de Todos en la región, Lucas Arias, recorrió junto al presidente del Puerto de La Plata, José María Lojo, las instalaciones del puerto y dialogó en exclusiva con diario Hoy sobre el proyecto donde ese lugar será clave para el desarrollo de la ciudad.

"Creemos que el puerto es un punto estratégico para el desarrollo de la ciudad y de la región, por eso estamos intercambiando ideas con el ingeniero Lojo para intercambiar proyectos a futuro que son de importancia regional", consignó el precandidato.

En ese sentido aseguró que "La Plata necesita un plan estratégico para su desarrollo, no tiene infraestructura, está paralizada, la infraestructura de transporte y comunicaciones. La infraestructura no acompañó el crecimiento demográfico, sobretodo en la periferia, donde el crecimiento fue muy desordenado", pero además aclaró que este no todo es competencia del municipio sino también de las empresas que no han invertido.

Por eso es clave un plan estratégico que involucre no solo al municipio, sino al sector privado, a provincia y nación. En este sentido, el precandidato propone reactivar las vías de transporte donde el aeropuerto y el puerto serán claves para el crecimiento de la región.

El presidente del puerto, José María Lojo, por su parte, detalló la situación del puerto:

"El puerto de La Plata está en una situación donde está pudiendo sustentarse bien por suerte, con el transporte de combustible y también con el despacho de las actividades industriales", dijo Lojo, "estamos en el momento justo para que esta infraestructura sea aprovechada por los negocios de transporte, en particular estamos favorecido por el desarrollo del canal Magdalena"

"El puerto de La Plata está destinado a ser un gran protagonista, tenemos las condiciones náuticas y tiene las condiciones para estar conectado por vía terrestre y vía férrea".

"Todo intercambio comercial trae aparejado beneficios para la ciudad, y ese intercambio da trabajo y eso es lo que nos hemos propuesto en el Frente de Todos desde el nivel nacional y ese es el objetivo, generar trabajo digno", afirmó Arias y prometió que desde el Concejo generar "un proyecto estratégico para el 2023 para que el Frente de Todos gobierne La Plata y desarrollar un proyecto regional con Ensenada y Berisso", agregó.

Por último, Lojo agregó que esperan que espera la licitación del canal Magdalena y que se resuelva el asunto de la hidrovía: "esto no se trata de la conexón fácil con el agua sino con la tierra y con los centros de consumo", concluyó.

Finalmente Arias concluyó que "queremos conectarnos con las cosas que son importantes para la ciudad para la región y para los platenses y las platenses, estamos tratando de vincularnos con las cosas que son importantes".