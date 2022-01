La senadora nacional del Frente de Todos (FdT) por la provincia de Buenos Aires Juliana Di Tullio aseguró ayer que “Macri y Vidal nos tuvieron cuatro años sin Estado de derecho”.

Asimismo, en diálogo con diario Hoy, la legisladora se refirió a la denuncia que ­presentaron en su contra por sus declaraciones realizadas en el Senado acerca de la supuesta “mesa judicial bonaerense” durante la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal y el pedido de ­renuncia del procurador bonaerense, Julio Conte Grand.

Al respecto, expresó: “No me afecta en términos personales, ni tampoco me enoja ni me asusta”, aunque alertó que “no me parece saludable para el marco de una democracia que alguien le haga a una senadora nacional una denuncia penal en Comodoro Py por sus dichos en el recinto”.

Con respecto al procurador general de la Provincia, Di Tullio afirmó: “Si los bonaerenses no pudieron tener durante cuatro años una Justicia democrática porque Conte Grand se lo impidió, yo quiero que sea juzgado, que tenga juicio político”.

En la sesión del Senado del pasado 29 de diciembre, Di Tullio sostuvo que “ese señor parece que no va a renunciar, hay que ­llenarlo de juicios políticos, aunque perdamos la votación, hay que hacerle juicio político; salió este video y Conte Grand sigue siendo procurador”.

Cabe resaltar que en aquella oportunidad se aprobó un proyecto de declaración que repudia las afirmaciones del ministro de Trabajo bonaerense durante el gobierno de Vidal, Marcelo Villegas, quien en 2017, todavía en ejercicio de sus funciones, se pronunció a favor del armado de una “Gestapo” para “terminar con todos los gremios”.

—¿Cómo se encuentra con la denuncia en su contra por haberse referido a la supuesta “mesa judicial” en el recinto?

—No me genera ni miedo, no me va a frenar, pero lo que no quiero es naturalizar. No me parece saludable para el marco de una democracia que lleva 38 años ininterrumpidos que alguien le haga a una senadora nacional una denuncia penal en Comodoro Py por sus dichos en el recinto.

No hay que naturalizarlo, más allá de que no me afecta en términos personales, ni tampoco me enoja ni me asusta. Estamos hablando de calidad institucional. Yo hice uso de la palabra en el Senado para votar un repudio a lo que vimos todos: al video con audio que se encontró en la AFI, por lo que la interventora de la AFI hizo la denuncia de una mesa estatal de persecución judicial, ilegal.

Esto es gravísimo para la democracia. Yo jamás en mi vida vi una cosa como la que vimos todos hace diez días; esa reunión filmada es gravísima y es gravísimo el silencio de Macri y de Conte Grand. El que tiene que dar explicaciones es el procurador bonaerense, no yo.

—¿Por qué cree que a usted le llegó esta denuncia?

—Porque fui la que hice uso de la palabra en el recinto. La que pedí que se vote sobre tablas un proyecto de repudio a ese tipo de mecanismo, que es muy viejo utilizado por la derecha, que es de persecución de sindicalistas para que los trabajadores se queden sin derechos laborales. Por eso me piden explicaciones a mí. Es el mundo del revés.

—Usted había pedido la renuncia de Conte Grand…

—Por supuesto. ¿Cómo una acusación semejante del ministro de Trabajo (Villegas) del mismo espacio político que Conte Grand dice: “Yo ya lo tengo todo arreglado con Conte Grand. Armemos volumen de denuncia para perseguir judicialmente”, en este caso, al “Pata” Medina?

Lo que se discute acá es que, para poder defenderse, Medina tiene que tener Estado de derecho pleno. No hubo Estado de derecho pleno en los cuatro años de gobierno de Mauricio Macri, María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta.

Si los bonaerenses no pudieron tener durante cuatro años una Justicia democrática porque Conte Grand se lo impidió, yo quiero que sea juzgado, que tenga juicio político.

—Los legisladores bonaerenses también pidieron un juicio político a Conte Grand. Es un reclamo en conjunto desde el Frente de Todos, ¿no?

—Fue una expresión en el recinto la mía. Yo dije estar de acuerdo con lo que había planteado el ministro de Justicia, que le pidió al Poder Legislativo que le pida juicio político a Conte Grand. Además, el procurador bonaerense tiene que explicar qué hacía con un teléfono encriptado de la AFI. Vidal también tiene que explicar qué hacía con un teléfono encriptado de la AFI.

—El miércoles hubo una denuncia contra el fiscal federal Carlos Stornelli por presunto encubrimiento agravado que fue realizada por Juan Pablo Medina y Marcelo Balcedo, denuncia que pasará a estar conexa a la causa que investiga la supuesta mesa ­judicial bonaerense. ¿Qué opinión tiene sobre Stornelli?

—Stornelli estuvo ocho meses en rebeldía, ¿y le van a dar la causa para que la investigue, donde él está imputado? Es una vergüenza (en relación a que el juez Ercolini queda a cargo del caso D’Alessio, ver página 6). Es una vergüenza que Stornelli sea un fiscal de la democracia, no es posible, es una burla a la democracia.

—¿Mauricio Macri y María Eugenia Vidal serían responsables necesarios de este entramado judicial?

—Son los responsables principales, son los armadores de este esquema. Después hay mano de obra que se la sostiene, que son jueces y fiscales. No todos los jueces y fiscales de la Argentina; son puntuales, son una docena, pero tienen a la democracia argentina contra las cuerdas. Tenés al expresidente de la Nación almorzando con el procurador de mi provincia. ¿Cómo el pro­curador general se junta con un imputado en una causa, que es Mauricio Macri? Él tiene que garantizar la transparencia de la Justicia en la provincia de Buenos Aires. Es inadmisible.

Lo único que me interesa es recuperar la realidad democrática de la Argentina, porque si no, no hay posibilidad de recuperación, ni económica, si no tenés una democracia de altísima intensidad.

La derecha, la oposición, Macri y Vidal nos tuvieron cuatro años sin Estado de derecho, bancaron el golpe de Estado en Bolivia. No hay que naturalizar esas cosas, y los poderes del Estado tienen que actuar.

—¿Cuál sería la resolución tanto con los responsables de la supuesta mesa antisindical como para quienes fueron víctimas?

—Los delitos tienen que ser probados, lo que pasa es que el video es demasiado. ­Solamente la participación de tres altísimos funcionarios de la AFI ya viola dos artículos de la Ley de Inteligencia. Ya está probado.