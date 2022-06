Marcelo Balcedo: “La jueza de primera instancia va a devolvernos el sindicato, a la conducción que nunca debió salir”

La semana pasada la corte suprema falló a favor del Ingeniero Marcelo Balcedo y afirmó que el juez federal Kreplak había hecho mal en intervenir el sindicato Soeme, la justicia laboral era la que en todo caso tendría que haber intervenido el sindicato. En este contexto el periodista Rolando Graña entrevistó a Balcedo durante su programa RMP de este lunes en la radio 990.

“La corte como vos dijiste declaró incompetente a Kreplak”, afirmó Balcedo quien agregó: “La jueza de primera instancia va a devolvernos el sindicato, a la conducción que nunca debió salir” “Vuelve la misma conducción yo como secretario general y mis 30 compañeros del consejo directivo nacional del Soeme”.

“Vamos a empezar una denuncia penal contra kreplak, no solamente por el delito de prevaricato, sino por varios delitos más que cometió cuando realizó todo esto” declaró el ingeniero refiriéndose a la intervención del Soeme. Continuó declarando que todos los interventores del sindicato fueron puestos a dedo por Kreplak, a lo cual Graña había aclarado que tendría que haber sido el ministerio de trabajo el que supervisara este asunto.

Kreplak llamó a elecciones dentro del sindicato, las cuales ahora quedan nulas por el fallo de la corte suprema.

“A una compañera la intentaron abusar sexualmente'' dijo Balcedo refiriéndose al caso de Hiriberto Deide, delegado normalizador en la Provincia de Buenos Aires del Soeme puesto por Julio César Simón. “Intentó abusar de una compañera y ella los grabó presionando para que no los denunciara, y ahora van a la justicia”.

“Vamos a pedir al consejo de la magistratura que lo eche (a Kreplak)”, afirmó Balcedo al explicar su situación por no estar procesado en la causa pero no poder volver a Argentina por su situación extorsiva en Uruguay. En el país vecino afronta una denuncia por lavado ilegal de activos en contra del Estado uruguayo. El juicio es por 22 millones de dólares. ”A mí me han hecho firmar un acuerdo bajo extorsión, yo lo digo acá en la televisión. Nadie del ejecutivo ni del judicial me ha llamado para aclarar esta situación”.

Para finalizar la entrevista le preguntan al Ingeniero Balcedo por su inicio en el sindicato. Explicó cómo empezó como ingeniero auxiliar de una escuela privada, allí se interiorizó en esta área. Trabajó dentro del sindicato junto con su padre, con quien forma una lista que gana las elecciones, pero él queda al mando al fallecer su compañero de lista y progenitor. Durante su gestión consiguió victorias históricas para el sindicato, el pase a planta permanente de miles de trabajadores. “Hacía 20 años que en el estado a los auxiliares no los pasaban a planta permanente, estaban todos con contrato”, dijo Balcedo.