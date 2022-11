Marcelo Peña lanzó Espacio Liberal en La Plata

El abogado platense Marcelo Peña encabezó esta tarde un nuevo partido político en La Plata. Espacio Liberal nace en la región bajo la órbita del diputado Javier Milei.

En diálogo con el Diario Hoy, sostuvo que este lanzamiento se da en conjunto con el Partido Libertario, encabezado por Ezequiel Vera. "Empezamos a complementarnos, a unificar actividades laborales y promociones de desarrollos. De invitar a gente para que el día de mañana el platense tenga una opción donde poder vincularse con Javier Milei".

La sede del espacio tiene la ubicación de Diagonal 74 entre 5 y 6, Nº 1070. "Es una casa donde todo el mundo está invitado a participar", expresó el referente político.

Además, sostuvo que es momento de "desandar" las viejas estructuras que se dan en la política local y nacional.

"Un vecino lo primero que repudia y denuncia es el robo de las arcas de los medios económicos. Esto nace con el pago de los impuestos locales, provinciales y nacionales de los ciudadanos, de las pymes, de todos", detalló Peña.

En este sentido, indicó que más allá de las propuestas, el partido obra bajo la conducción de Javier Milei, figura que está creciendo día a día en la política nacional.

A su vez, dijo que para que la "casta política se termine" es necesario que den lugar a nuevos espacios, donde haya personas que no estén inmersos en la política y sean jóvenes.

Con respecto a la política local, Peña sostuvo que "es necesario que haya un sector que politice los sectores más dañados. Que realmente tenga compromiso político con la sociedad". Puntualmente en materia de seguridad, detalló que es necesario que se metan en los barrios de Abasto, Los Hornos y San Carlos, entre otros. "Tiene que haber mayor control, porque la ciudad de La Plata es un colador".

"No podés dejar el auto en la calle porque te roban las ruedas. No podés mandar tu hijo al boliche porque no sabes si vuelve sano, golpeado o pinchado. Esto es realmente catastrófico", expresó en la apertura del nuevo espacio.

De cara a la integración universitaria, sostuvo que es hora de levantar la bandera de Javier Milei en las facultades platenses. "¿Cuanta gente hay que quiere estudiar y no calentar una silla?".

Por último, llamó a todos los jóvenes de la región en niveles terciarios que se involucren en la política local y nacional teniendo como referente principal a Javier Milei.