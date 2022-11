Carlos Tévez dejó de ser el director técnico de Rosario Central

Carlos Tévez renunció a su cargo como director técnico de Rosario Central. El "Apache" llamó a una conferencia de prensa y anunció que da un paso al costado: "No me gustó que se use mi nombre para la política del club", sentenció.

Tévez se refirió a la compleja situación que se vive en Rosario a pocos días de las elecciones en el Club, previstas para el 18 de diciembre. "No quiero ser un obstáculo, voy a dar un paso al costado", declaró frente a los periodistas.

Carlitos reiteró: "Como dije desde los primeros días, yo acá no vengo a hacer política. No es un juego justo, porque yo no soy de la casa. Soy director técnico y quería hacer lo mejor para Central".

El exfutbolista de la selección argentina había comenzado su mandato en junio y dirigió al Canalla en 23 oportunidades, con un saldo de 6 victorias, 10 empates y 7 derrotas. Cabe destacar que fue su primera experiencia como director técnico, luego de su retiro del fútbol profesional.