A la espera de la firma, Balbo tiene sus pedidos de refuerzos

Luego de algunos pedidos con respecto a continuidades, Abel Balbo sigue pensando a distancia acerca del mercado de pases y lo que será ponerse al mando del plantel profesional de Estudiantes de La Plata. Por esa razón, el nuevo entrenador sigue hondando en posibles incorporaciones y todas las miradas apuntan a un lugar que conoce más que bien.

Esto sucede porque Balbo, por ahora, ha pedido la continuidad de Emmanuel Mas, intentar retener a Manuel Castro, quien tiene sondeos de afuera, pero ahora se suma las caras nuevas pero conocidas para el DT porque de su paso por Central Córdoba se llevó excelentes rendimientos de Alejandro Martínez, Francisco González Metilli, Iván Ramírez y Renzo López.

Estos cuatro jugadores fueron de lo mejor del Ferroviario y son varios los equipos que posaron los ojos en ellos, aunque cada situación es diferente ya que Martínez es el futbolista que Balbo quiere sí o sí pero los dirigentes albinegros a principios de este año ejecutaron la opción de compra del 50% del pase a Defensores del Belgrano. Por ende, las intenciones son de quedárselo o de venderlo a un precio alto. Luego, González Metilli debe volver del préstamo a Argentinos Juniors, donde es probable que sea tenido en cuenta por Gabriel Milito, y López fue uno de los goleadores del año pero fue comprado recientemente a Plaza Colonia de Uruguay.

De esta manera, el técnico que firmará a la brevedad su contrato ya hizo sus sugerencias y ahora dependerá de la dirigencia trabajar para complacerlo. Vale recordar que Martínez, que es el candidato número 1 para llegar, estuvo al borde de llegar al León en junio de 2021, pero finalmente se decidió por Ezequiel Ramírez y el Pity del Ascenso fue a Santiago del Estero.

Respecto al contrato de Balbo, se arregló una cláusula de salida con Central Córdoba que estaba estipulada en el contrato pero todavía no se ha firmado, por lo que hasta que no se solucione ese tema burocrático, el exjugador de Newell’s y Boca no puede estampar la firma para luego ser presentado.