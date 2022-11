“Arabia Saudita va a resguardarse priorizando el orden táctico”

Tras una larga espera y mucha ansiedad, cada vez falta menos para que la pelota empiece a rodar en Catar. Pero todavía queda mucho por conocer del país en donde se va a disputar la Copa del Mundo y también de los rivales que va a enfrentar la Selección Argentina. Diario Hoy charló en exclusiva con Rodrigo Salinas, el jugador surgido de Villa San Carlos que tuvo un paso por el fútbol de Arabia Saudita y que también conoce bien las costumbres cataríes. Por supuesto, el actual delantero del Atlético Grau sigue muy cerca a su querido Celeste y aprovechó la entrevista para dejarle un mensaje a la gente de Berisso.

—Estás redondeando una gran temporada en la Liga 1. ¿Con qué torneo te encontraste al llegar a Perú?

—Es una liga diferente, con sus problemáticas en infraestructura y también en lo organizativo. Pero sabía de antemano con lo que me iba a encontrar, por eso me propuse adaptarme rápidamente y enfocarme en el rendimiento. Llegué decidido a demostrar lo que podía aportar al club y al equipo. Mi objetivo era tener continuidad a base de goles y lo pude cumplir en esta temporada.

—Hiciste la experiencia de jugar en el Al-Ettifaq de Arabia Saudita. ¿Con qué rival se va a topar la Selección Argentina en el debut?

—Arabia Saudita va a ser una selección que va a intentar incomodar desde alguna individualidad, priorizando el orden táctico, ya que a priori se sentirán inferiores. Creo que van a trabajar el partido para no pasar grandes sobresaltos.

—Va a ser un Mundial con un gran choque de culturas. ¿Consejos para los hinchas que vayan a Catar?

—Yo creo que el país va a ser mucho más permisivo de lo habitual, sabiendo que va a recibir una multitud de gente en un evento de alcance mundial. En mi experiencia y por lo que pude conocer, son ordenados socialmente hablando, manifestarse en grandes grupos en la calle va a ser algo raro y seguramente a la gente le cueste conseguir bebidas alcohólicas como en cualquier otro lugar del mundo. Las parejas de la mano tampoco son habituales, ni las demostraciones de cariño en público. Son países totalmente diferentes a lo que estamos acostumbrados.

—Villa San Carlos se juega el ascenso el próximo fin de semana. ¿Lo podés seguir a la distancia?

—La sigo siempre a la Villa, desde donde esté intento hacerlo. Este año no fue la excepción y me pone muy contento la campaña que están haciendo tanto dirigentes, cuerpo técnico y jugadores. El club está en un momento hermoso desde todas sus áreas y eso es lo más lindo. El hecho de estar en otra final, acompañado de todo lo que se consiguió a nivel institucional, me hace pensar que es uno de los momentos más importantes en la historia del club. Si Dios quiere, en el partido de vuelta voy a estar en la cancha.

—¿Tenés pensado regresar al fútbol ­argentino? ¿El hincha del Celeste puede ­ilusionarse con un regreso tuyo en algún momento?

—Hoy en día, la vuelta a Argentina es difícil. Este año me sentí muy bien en el exterior y seguramente siga una temporada más. Con respecto al futuro, siempre me ha sido difícil saber qué puede pasar más adelante. Tengo claro que me quiero retirar con la camiseta de Villa San Carlos, es mi casa y mi lugar en el mundo. Espero estar bien físicamente para cuando llegue ese día, dar todo de mí y disfrutarlo al máximo.