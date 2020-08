Marijuan: “Estoy a favor de la reforma”

El fiscal Guillermo Marijuan, un actor de la Justicia argentina que ya lleva más de 30 años de carrera, se mostró a favor del proyecto de reforma judicial que se discute en las últimas semanas. “Estoy a favor de una reforma (de la Justicia). Todo lo que sea avanzar hacia un sistema acusatorio a mí me parece que está bien”, declaró ayer en declaraciones radiales.

El hombre encargado de la fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal Nº 9 se refirió también a las altas jubilaciones de los funcionarios de la Justicia y dijo que tienen “jubilaciones muy elevadas”, pero que al mismo tiempo realizan “aportes jubilatorios muy elevados”.

Sobre la Corte Suprema de Justicia de la Nación afirmó que al no conocer a los ministros de la misma, no puede hacer un juicio de valor y decir “si estuvo bien o mal que no hayan ido a la presentación de la reforma” que hizo el Presidente y a la que solo asistió Elena Highton de Nolasco.

Respecto a las críticas sobre la presencia de Carlos Beraldi, abogado de Cristina Kirchner, en la comisión asesora contó que “cualquier aporte que pueda hacer él es jurídicamente interesante”.