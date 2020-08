Mario Secco: “Creo que es mi último mandato”

El intendente de Ensenada afirmó que su intención es dejar al municipio en buenas condiciones. “Me interesa dejar un municipio bien parado”, afirmó el jefe comunal y agregó que quisiera que lo recuerden como “un buen intendente cuando ya pegue la vuelta”.

“Creo que todo jugador tiene un tiempo, y creo que es mi último mandato. Gobernar una ciudad por 20 años no es poco; ser exitoso los 20 años y batir los récords año tras año. A la sociedad que lo vio, va a costarle mucho acostumbrarse a otro intendente y tenerle confianza”, enunció.

“Creo que le puse todo el cariño, el amor y la pasión, por eso la gente lo valoró mucho. Por eso ese 71% en las urnas que fue una explosión tremenda de la gente”, declaró.

Su relación con La Plata

Secco asegura que con La Plata la relación “no está”. “A mí me sacaron 213 policías para dárselos a La Plata y él (por Julio Garro) lo aplaudía. Cada limada que me daba la gobernadora también la aplaudía y mientras el aplaudía, muchos ensenadenses sufríamos”, le cuenta a diario Hoy. “Nos dolió lo que nos hizo Cambiemos. El que estaba en Berisso (Jorge Nedela) también aplaudía toda esa joda y ya no está más”, explicó.

Sobre Edelap

Debido a los distintos inconvenientes que sufren los vecinos con Edelap, el intendente de Ensenada afirmó que desde hace mucho tiempo él manifiesta que “el servicio es pésimo y que la inversión no existió”.

“Fui contra un gobierno provincial que me persiguió”

“Cuando mandan en la boleta que todo lo que ganaron lo invirtieron, te dan ganas de llorar de lo caraduras que son porque la verdad es que son muy duros para invertir. Lo único que hacen es reparar algún transformador que explotó”, explicó Secco.

El intendente de Ensenada, Mario Secco, le contó al diario Hoy que él también fue perseguido por el gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal, que, al igual que con este medio, hizo todo lo posible para perjudicarlo. Además, el jefe comunal saludó a este medio por su vuelta al papel.

“Fui contra un gobierno provincial que me persiguió, que me hizo todo lo imposible para que fuera un fracasado, tanto a nivel nacional con Macri como con Vidal”, contó el jefe comunal.

“Sin embargo, rompimos las urnas en Ensenada, esto todavía no lo puede entender ni aquel que haga un estudio en algún lugar igual. Si hay un lugar al que azotaron durante estos últimos cuatro años, fue a Ensenada”, explicó Secco, y agregó que a él lo quisieron “voltear por todos lados”.

“Me quisieron llevar hasta preso inventando una causa, entonces contra todo eso tuvimos que luchar. Pero la gente entendió qué era lo que estábamos haciendo, nos tuvo confianza y coronó ese triunfo extraordinario que tuvimos en octubre, así que, la verdad, seguiremos con ese acompañamiento y ese cariño que la gente tiene con nosotros”, dijo Secco.

“Les deseo lo mejor”

Secco celebró la vuelta del diario Hoy al papel: “Desde ya, gracias como siempre. Les deseo lo mejor en este nuevo arranque, ya que, mientras haya más periodistas comprometidos, mejor sociedad vamos a tener, así que muchísima suerte y muchas gracias”.

La relación con los medios de comunicación

“Estoy bien, ahora hay algún medio que me quiso comer la billetera y habla pavadas de mí. Hay algunos que son mercenarios en los medios de comunicación que ya los conocemos todos, pero, como nosotros no tenemos necesidad de eso, todos los días nos inventan barbaridades”, contó Secco.

“Después, con la mayoría de los medios todo bien, siempre tratando de ayudar, de compartir información y de atender los teléfonos cuando nos llaman. Puedo tener algún chisporroteo con algún dueño de medios, en algunos lugares no se puede hablar de Mario Secco, esto lo sabemos, pero a mí lo que puedan decir me tiene sin cuidado”, cerró el intendente de Ensenada.