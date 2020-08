“Que la mujer participe en política es fundamental para seguir avanzando y transformar nuestra sociedad”

Carolina Cosse, quien lidera las encuestas entre los candidatos del Frente Amplio, fue presidenta de Antel entre 2010 y 2015, durante el gobierno de José Mujica, y estuvo a cargo del Ministerio de Industria hasta enero de 2019, bajo la administración de Tabaré Vázquez.

—¿Cuáles son las principales acciones que llevará adelante, en caso de ser elegida intendenta?

—Nuestro rumbo está claramente delimitado en el programa común del Frente Amplio. El programa marca el rumbo y los objetivos estratégicos a seguir. Igualdad, participación, género y sustentabilidad son los ejes transversales a todas las propuestas, pues son los valores con que queremos llevar adelante nuestra gestión. Nuestra fuerza política no solo gestiona problemas o intereses sino que es, ante todo, una construcción política que pelea por transformar la realidad. Cada problema tiene su compleja composición y nos resistimos a las soluciones que aparecen como muy simples. Hay temas que nos preocupan a todos, como la limpieza y el transporte, pero aún en ellos, sobre todo en ellos, hay un fuerte componente político. Hay una enorme responsabilidad de la Intendencia en generar condiciones, pero es el apoyo y la conciencia de la ciudadanía la que permitirá realizar los cambios.

—Usted proyecta un Montevideo tecnológico, ¿cómo piensa llevarlo adelante?

—Desde mi gestión está claro que una de las acciones principales será lograr que Montevideo sea vanguardia no solo en el país, sino también en la región y en el mundo, en uso de tecnología y en el manejo de datos y evidencia. Hoy tenemos la posibilidad de registrar muchos datos y convertirlos en información. Por ejemplo, hoy podríamos saber e informar en tiempo real a las personas acerca del estado de limpieza de la ciudad. Que cada ciudadano sepa cuándo pasa el camión, cuán­do está lleno el contenedor o que la parada del ómnibus anuncie el recorrido y tiempo estimado de arribo. Hoy podemos hacer que la enorme mayoría de los trámites se puedan realizar de for­ma no presencial y seguirlos de manera remota, ahorran­do tiempo y dinero. Podemos tener una gestión más eficiente y transparente a partir de compartir información

de forma constante con el ciudadano. Esa es una acción que sin dudas llevaré adelante.

—¿Qué piensa de la pos­pandemia? ¿Cómo piensa levantarse de las consecuencias económicas?

—Precisamos una fuerte presencia del Estado. Apoyar e incentivar a cada persona que viva, resida o visite el Uruguay a desarrollar el máximo de sus capacidades. Lo económico no es solo físico, tiene un componente moral muy importante. Debemos levantar la moral y eso no solo se hace con gestos, sino con acciones muy concretas. Hemos propuesto una renta básica para que nadie se quede atrás. Apoyar a las pequeñas y medianas empresas con créditos blandos, facilidades de pago y beneficios fiscales. Los argentinos conocen Uruguay y saben de sus fortalezas, de su calidez, de cómo hemos transcurrido esta pandemia sin grandes sobresaltos a nivel sanitario y también han disfrutado beneficios impositivos puntuales que hacen de Uruguay un país muy atractivo de visitar.

—Dentro del Frente Amplio usted tendría, según encuestas, mayor intención de votos. ¿Qué la diferencia de los otros candidatos de su partido?

—Miro las encuestas, son una herramienta de análisis, pero no cambio mi forma de pensar ni mis acciones en base a sus resultados. No voy a compararme con mis compañeros, lo que nos diferencia lo verá la gente que tiene que elegir y decidir. Yo estoy muy enfocada en presentar mis ideas y mis énfasis. Mi trayectoria es bastante conocida tanto porque trabajé en la Intendencia de Montevideo siendo directora, como por mi rol de presidenta de Antel en el gobierno, junto a José “Pepe” Mujica, y en los últimos años como ministra de Industria junto a Tabaré Vázquez. Me gusta mucho el rol ejecutivo y creo que puedo aportar la firmeza necesaria para dirigir Montevideo en un contexto muy complejo.

—¿Cómo considera que debe ser la participación de la mujer en la política en Uruguay?

—Las mujeres somos la mitad de la población y por tanto no tiene sentido que nuestra participación sea relegada. El sistema cultural y de organización de nuestra sociedad no ha permitido a las mujeres desarrollar todo nuestro potencial. Se ha avanzado, pero aún resta muchísimo. Hemos logrado que sea ilegal preguntarnos si estamos embarazadas pero no hemos logrado acceder a los mismos puestos, y cuando accedemos no hemos logrado los mismos sueldos. Hay mucho para cambiar en nuestras sociedades y no solo por puestos laborales o de representación, sino porque el machismo genera cosas muy graves, como el acoso, el abuso y el femicidio. Que la mujer participe en política es fundamental para seguir avanzando y transformar nuestra sociedad en una mucho más equitativa, más justa, y eso no se puede lograr sin una sociedad libre de machismo.

-—¿Los argentinos, muchos de los cuales ya tienen como segunda residencia Montevideo, qué pueden esperar de un gobierno municipal a su cargo?

—Montevideo es una ciudad muy linda. Es una de las pocas capitales del mundo con tantos kilómetros de costa. Además, su vida social y cultural es muy amena. La Intendencia promueve la cultura, el deporte y la recreación, que hacen que la ciudad sea aún más atractiva. Nuestra oferta hotelera y gastronómica es muy buena y seguiremos generando espacios de disfrute para el turista. Hay zonas que deben ser más trabajadas en clave de tu­rismo, como la Fortaleza del Cerro. Además, hay que fortalecer la oferta de shows internacionales, eventos culturales, deportivos y congresos. Tenemos una gran infraestructura para eso y Antel Arena tendrá un rol destacado por su polifuncionalidad.