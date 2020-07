Laboratorio de la UNLP será parte de un consorcio internacional contra la Covid-19

El Laboratorio de Investigación y Desarrollo de Bioactivos (Lideb) de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) será parte de un consorcio de investigación internacional, financiado por la Red Internacional Instituto Pasteur, para elaborar fármacos destinados a combatir el coronavirus.

En este marco, los integrantes del Lideb intercambiarán conocimientos con los equipos de Institut Pasteur de Uruguay, Corea del Sur, China; el Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, de Brasil y la Universidad de la República, también uruguaya.

En diálogo con diario Hoy, el doctor Alan Talevi, director del Lideb, dijo: “Es una buena oportunidad para trabajar en el tema Covid-19 porque es algo importante. Digamos que, por el consorcio que se armó , nos permite el acceso a ensayos y tecnologías que de otro modo no tendríamos disponibles”. Y agregó: “Cada uno de los equipos que conforman el consorcio aporta algo en particular, una tecnología, un know how, la posibilidad de hacer ciertas evaluaciones”.

El laboratorio platense fue convocado para llevar adelante la búsqueda de fármacos asistida por computadoras. “Lo primero que se hace es elegir una proteína, a la que llamamos blanco molecular y, una vez que se tiene esa proteína, se estudian sus características estructurales para luego, buscar pequeñas moléculas que impidan su correcto funcionamiento”, explicó.

El proyecto se enfoca en dos proteasas del virus (MPr y PLpro), que son enzimas que tienen la capacidad de romper otras proteínas y son esenciales para que el virus se replique y evada la respuesta inmune del hospedador, es decir, del paciente infectado.

Fármacos y vacunas

Desde la UNLP se especificó que los fármacos antivirales pueden aplicarse solos o combinados con vacunas, tanto para la prevención como para el tratamiento y control de estas enfermedades.

En relación al desarrollo de medicamentos, Talevi ilustró: “La vacuna es una de las dos patas para controlar una infección. Es una herramienta importantísima, preventiva que limita la expansión de la enfermedad, pero hay que ver lo que pasa por ejemplo con la gripe. La gente se sigue contagiando, a veces porque hay personas que no se vacunan y a veces porque aparecen variantes del virus de las que la vacuna existente no protege”.

En este sentido, y pese al orgullo de formar parte de este consorcio, el doctor no pretende generar falsas expectativas y se limita a la realidad del área farmacológica: “Estas proteasas parecieran ser blancos moleculares interesantes y uno tiene expectativa de que pueden funcionar, pero de ninguna manera podemos decir que vamos a descubrir la cura del coronavirus”.