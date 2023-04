Más testimonios en el juicio por la apropiación de Victoria Donda

Ayer continuó el juicio que investiga la apropiación de la nieta restituida y actual funcionaria bonaerense Victoria Donda y que tiene como principal acusado al tío paterno y exintegrante del grupo de tareas 3.3.2 de la ESMA, Adolfo Miguel Donda Tigel.

Los integrantes del Tribunal Oral Federal 6 de la Ciudad de Buenos Aires escucharon durante la audiencia el testimonio de Miguel Ángel Lauletta, sobreviviente de ese centro clandestino de detención.

Lauletta afirmó haber visto a Donda Tigel por primera vez en la ESMA a mediados de 1977, entre julio y septiembre, cuando entraba “al sótano vestido con traje oscuro, saco y corbata”.

“Yo los veía llegar abajo, en el subsuelo, cuando venían de alguna operación. Vi a muchos detenidos, vi llegar a gente del grupo de tareas con nuevos detenidos”, contó el testigo.

“En la ESMA me llevaron a lo que se conoció después como Capucha, allí me llevaban a dormir, pero el resto del tiempo me tenían siempre en una pieza de material. Me pusieron a falsear documentos para gente del grupo de tareas en el sótano”, continuó.

“Lo único que me acuerdo de él es lo que decían algunos de los detenidos, los que estaban en la pecera, que decían que él había cantado a un hermano y habían caído él y la cuñada”, recordó en referencia a Donda Tigel.

Tras una hora de audiencia, el presidente del tribunal llamó a cuarto intermedio hasta el próximo lunes 24 de abril, para recibir nuevos testimonios sobre la apropiación de Donda.