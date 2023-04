Canasta básica alimentaria: una familia porteña necesitó en Marzo $ 191.245 para no ser pobre

La Dirección General de Estadística y Censos de la ciudad de Buenos Aires ha dado a conocer los nuevos montos que una familia de cuatro miembros necesita para no ser considerada en situación de pobreza.



Según los datos, en marzo una familia necesitó percibir ingresos de por lo menos $107.836,35 para no ser considerada indigente, $191.240,96 para no quedar comprendida en la pobreza y $293.925,58 para ser considerada de clase media.

Cabe destacar que estos montos no incluyen el pago de un alquiler ni de expensas, lo que significa que los gastos totales pueden ser aún mayores para las familias que residen en la ciudad de Buenos Aires.



La evolución de las canastas en marzo reflejó el mayor peso relativo de los alimentos básicos respecto de los gastos en otros bienes, servicios y tarifas, que no forman parte de los gastos de indigencia, razón por la que los porcentajes de este último estrato tuvieron un incremento superior al de los demás.



Por su parte, se ha registrado un aumento del 9,83% en los montos de referencia para no ser considerado pobre en Mayo, lo que representa un incremento del 0,54% respecto a Febrero. Esto indica que las condiciones económicas y sociales en la ciudad de Buenos Aires siguen siendo un desafío para las familias que buscan mantener su status social.