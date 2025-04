Kicillof en el Teatro Argentino: “Si vamos a tirarnos acusaciones es un papelón”

Horas antes del fallido debate por la posible suspensión de las PASO en la Legislatura bonaerense, el gobernador Axel Kicillof participó en el Teatro Argentino de La Plata del cierre del ciclo Debates del Futuro. En un discurso dirigido a militantes, el mandatario realizó un análisis sobre la coyuntura política nacional e internacional y llamó a la reflexión dentro del peronismo.

"Hoy el ambiente está sobrecargado de expectativas sobre lo que voy a hacer y decir", señaló Kicillof al iniciar su intervención, aclarando que su objetivo no era hacer anuncios sino aportar al debate. En este sentido, sostuvo que "estamos en un tiempo de transición, de incertidumbre e inestabilidad" y se refirió a las recientes medidas del expresidente estadounidense Donald Trump.

A nivel nacional, Kicillof apuntó contra el endeudamiento con el FMI. "Si un gobierno está desesperado por ir al Fondo es porque su gestión es un fracaso", dijo en referencia a las administraciones de Mauricio Macri y Javier Milei. "Macri gobernó con una mirada gorila y antiperonista, y lo derrotamos en unidad. Pero nuestro gobierno también tuvo fallas y es necesario hacer una autocrítica sincera para no repetir errores".

En esa línea, el mandatario cuestionó el papel del Frente de Todos durante la gestión de Alberto Fernández. "Fue un gobierno sin decisión y sin autoridad. El peronismo, dentro de su diversidad, resuelve y avanza. Pero en ese gobierno no hubo una conducción clara", lamentó. Además, subrayó que la unidad con la que se ganó la elección de 2019 no se reflejó en la gestión: "No nos puede volver a pasar".

Por otro lado, advirtió sobre la necesidad de "construir una respuesta que entusiasme y devuelva la confianza de la sociedad". En ese sentido, llamó a debatir sin caer en acusaciones internas. "Si simplemente nos tiramos piedras entre nosotros, damos un espectáculo triste. No vengo a acusar a nadie, sino a proponer una discusión constructiva", remarcó.

Al cierre de su discurso, Kicillof insistió en la necesidad de desdoblar la elección bonaerense.

“Es un experimento y no se puede experimentar con el voto de la gente. Por supuesto es un desafío hacer una desdoblada. Dije no vengo a hacer anuncios. Mi posición la he dado y la sostengo. Ante una situación así, necesitamos defender a la Provincia. Nos van a atacar, nos quieren intervenir y vamos a discutir de cara al pueblo”, concluyó el mandatario.