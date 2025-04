Despidieron al fotógrafo que mostró al agresor de Pablo Grillo

El Gobierno echó recientemente de la Secretaría de Cultura al fotógrafo que el pasado 12 de marzo tomó la imagen que días después permitió identificar al gendarme que disparó la granada de gas lacrimógeno hacia el joven de 35 años. Se trata del fotógrafo Kaloian Santos Cabrera, quien denunció que su contrato con el Estado fue dado de baja el lunes 31 de marzo. Según le explicaron al profesional, la decisión se tomó “por órdenes de arriba”, luego de que una imagen tomada por su cámara el día de la represión en la marcha de los jubilados, aportara una pieza clave para reconstruir la brutal agresión contra Grillo.

“El lunes la directora de prensa de la secretaría de Cultura me llamó y me dijo que le bajaron mi nombre para desafectarme. Me dijo que el pedido ‘viene de arriba’. Yo no había caído en ninguna de las listas anteriores y mi labor fotoperiodística es conocida desde hace 15 años”, relató Kaloian en una entrevista.

Cabe recordar que Santos Cabrera tomó la foto que le permitió a la plataforma Mapa de la Policía identificar al gendarme de apellido Guerrero, con legajo número 103208, de la Unidad Móvil número 6 de la Sección de Empleo Inmediato (SEI) como el autor del disparo contra Grillo.

“Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Si el despido fue por esta foto me siento orgulloso. Y está el hecho de que no es hacia mí, sino hacia nuestro gremio. Hay un búsqueda de disciplinamiento”, denunció Santos Cabrera sobre el accionar de la administración de Javier Milei.