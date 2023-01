Mendiguren visitó el Parque Industrial de Mar del Plata

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, visitó el Parque Industrial de la ciudad de Mar del Plata, donde fue recibido por su presidente, Alberto Chevalier, y destacó que el predio “es un ejemplo de inversión, productividad y crecimiento del nivel de actividad del país” tras reunirse con industriales y empresarios PyME de diferentes sectores productivos.

“Nuestra responsabilidad como gobierno es que no caiga el nivel de actividad y hoy acá vemos esos frutos. Vinimos a visitar empresas que generan valor agregado, que diversifican su producción, que dan empleo y llevan el trabajo argentino al mundo. Empresas alimenticias, tecnológicas, de servicios, que no dudan en invertir, en aumentar su productividad, que confirman una vez más que hay una Argentina que cuando tiene el impulso y el apoyo no duda en liberar su energía productiva. Este parque es un ejemplo de inversión y del nivel de actividad de nuestro país”, aseguró Mendiguren.

El secretario arribó al Parque Industrial de Mar del Plata junto con el subsecretario de la PyME, Tomás Canosa; el director de Financiamiento PyME, Francisco Abramovich; y el titular de la Unidad de Articulación Estratégica del Ministerio de Economía, Juan Manuel Cheppi. Allí fueron recibidos por Chevalier, presidente del parque y titular de los laboratorios químicos Gihon, quién destacó el nivel de inversión de las más de 60 empresas radicadas en el predio con el objetivo de seguir creciendo y aumentando su capacidad, cuyo uso se sostiene por encima del 70%.

Luego, realizaron una recorrida por las instalaciones del laboratorio, que, entre otros desarrollos, es el único productor a nivel mundial de Thimerosal, el conservante más utilizado para la preservación de vacunas multidosis.

A continuación, Mendiguren visitó el predio de 20 hectáreas donde la firma Lamb Watson está construyendo una planta de producción de papas y otros alimentos congelados, a partir de una inversión de USD 300 millones. La planta producirá papas pre-fritas congeladas, puré en escamas y fécula de papa y se estima que por su magnitud tendrá un consumo de gas del mismo volumen que todo el resto del parque industrial. Mendiguren mantuvo un encuentro con el personal de la empresa y dialogó sobre los avances de la obra, cuyo cronograma de construcción se encuentra acorde a los tiempos estipulados en su diseño. Este proyecto generará más de 150 empleos directos y 3.000 indirectos y su producción se destinará en un 90% a exportaciones que saldrán desde el Puerto de Mar del Plata.

Mendiguren también recorrió las instalaciones de Havanna, visitó la planta de Delpack, que se dedica a la elaboración y envasado de productos alimenticios y dietarios, y junto a las autoridades recorrieron las obras de la nueva planta productiva de Grupo Núcleo, empresa que posee dos plantas en la ciudad de Buenos Aires, una dedicada a productos de electromovilidad y otra a la fabricación de notebooks, netbooks y tablets, que provee de equipamiento al programa Conectar Igualdad.

De la recorrida también participó el director de Desarrollo Turístico de Aerolíneas Argentinas, Ariel Ciano.