Milei arremetió contra todos: “La gente desprecia a los políticos”

El Presidente Javier Milei brindó una entrevista televisiva donde realizó un balance de su gestión, le contestó a Cristina Fernández de Kirchner y ratificó que dolarizará la economía. Además, volvió a referirse sobre los legisladores como “traidores” luego del fracaso de la ley ómnibus en el Congreso.

El primero de los temas que trató el jefe de Estado fue la inflación y justificó la cifra del 20 %, tras conocerse el Índice de Precios de enero, señalando que “aislado parece horroroso”, pero se debe a la “herencia anterior” recibida por su gestión el 10 de diciembre. Además, mencionó que, a los pocos días de asumir, “lanzamos un programa de ajuste fiscal heterodoxo para atacar los 10 puntos del déficit” para “dejar en equilibrio al tesoro, con un proceso de saneamiento del balance del Banco Central para atacar los 10 puntos de déficit cuasifiscal y a su vez un sinceramiento del mercado cambiario”.

Asimismo, recordó que, frente a esta situación, su Gobierno realizó un ajuste para “estabilizar la economía” en donde “hicimos recorte de gasto público, eliminamos programas sociales dados de manera irregular y, al mismo tiempo, bajamos 98 % las transferencias discrecionales a las provincias y eliminamos la obra pública que es una fuente de corrupción gigante”. En esta línea, destacó que el país está atravesando “un proceso de desaceleración de la inflación”.

Sobre esto, afirmó que las medidas que tomó su gestión evitaron una “hiperinflación” que hubiera dejado un “95 % de pobres”.

Cristina “comete muchos errores”

Milei criticó fuertemente la carta que publicó la expresidenta Cristina Kirchner este miércoles y aseveró que “comete muchos errores” y agregó que Cristina ignora “algunas cuestiones básicas de la economía, cometió varios errores en su escrito. La deuda externa sale del déficit fiscal, el gobierno que más se endeudó en argentina no fue el de Macri sino el de Alberto Fernández”.

“Por más que no le guste a la señora, la inflación es un fenómeno monetario”, apuntó el Presidente y siguió: “La economía no es una ciencia exacta, por lo que no se puede prever cuando va a ser de un digito, lo que sí sabemos es que si dejas de emitir, tarde o temprano, la inflación se va a exterminar”. Además, expresó que para Fernández de Kirchner lo que genera la inflación “es la falta de dólares”, lo que es de una “precariedad intelectual grosera”.

“De los últimos 123 años argentina 113 tuvo déficit fiscal. Argentina desde el año 1900 hasta hoy tuvo 22 crisis, 20 tienen origen discal donde el déficit es alto o recontra alto” y analizó que “la gente está entendiendo. Es la primera vez en la historia que alguien hizo campaña diciendo que iba a haber ajuste”.

La relación con gobernadores y legisladores

“El Estado es una organización criminal”, comenzó diciendo el Presidente Milei y, en lo que respecta a los gobernadores, volvió a ratificar que “la motosierra y la licuadora, que son los pilares del ajuste, no se negocian”, en referencia al corte de las transferencias discrecionales a las provincias y volvió a apuntar a los diputados que no votaron la ley ómnibus al tratarlos de “delincuentes”. Asimismo, dijo que la gente “odia a los políticos” y que “los políticos no quieren ceder sus privilegios”.

En referencia a esto, volvió a indicar que buscará nuevas alianzas, en referencia al PRO, que su partido está abierto a “quien quiera colaborar” y que la tabula rasa “sigue firme” para todos aquellos que se quieran sumar. A pesar de esto, hizo especial énfasis en que aquellos “traidores” que se opusieron a su proyecto de ley “no tendrán lugar en su gobierno”.

“El que traiciona una vez traiciona siempre. Los que quedaron del lado de los traidores los estoy rastrillando”, mencionó y, además, confirmó aquel mensaje que se le adjudicó luego que la ley “ómnibus” fracasara: “Frente a tener una ley mala prefiero no tener ley”.

En relación con el conflicto salarial docente, el mandatario salió a defender su gobierno y advirtió que si los maestros “no reciben lo que tienen que recibir es porque los gobernadores se están gastando la plata”.

Posible dolarización en puerta

Milei volvió a referirse a la posibilidad de una dolarización y aseguró que, tras eliminarse el cepo, se expandirán la actividad económica y los salarios y que, sobre esto, el Fondo Monetario Internacional “estima que podemos liberar el cepo a mitad de año. Mi idea es dolarizar”.

Sobre su gestión, mencionó que asegurará el “equilibrio fiscal, el déficit cero” y que tenga “saneado el Banco Central”, lo que habilitaría las condiciones de “abrir el mercado” de cambio, lo que generará un “rebote económico”.

Regresando a la carta de Cristina Kirchner, en donde indicó que el plan de estabilización de la economía es “la dolarización”, Milei aseveró que su plan es un esquema de competencia de divisas en la que la gente “naturalmente se volcaría hacia la moneda más atractiva”; afirmó que siempre habló de libre competencia de moneda: “En ese esquema, el peso no existe más”, resaltó y que Argentina está a “un tiro de dolarizar”.

El encuentro con el Papa Francisco

“Con el Papa pegamos la mejor”, contó el mandatario nacional sobre su visita al Papa y confesó que le pidió disculpas refiriéndose a anteriores críticas al Sumo Pontífice. Aseguró que la reunión fue “maravillosa” y que pudo estrechar un abrazo con Francisco. A su vez explicó que, “cuando termina la ceremonia, él rompe el protocolo y vino a saludarme. No podía creer lo que estaba pasando”.