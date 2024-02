Milei cerró su gira por Israel y viaja a Roma para reunirse con el Papa Francisco

El Presidente Javier Milei desplegó el jueves su agenda del tercer y último día en Israel, con una visita a la Ciudad Vieja de Jerusalén, donde visitó la Iglesia del Santo Sepulcro y luego mantuvo encuentro con familiares de personas secuestradas por Hamás durante el ataque terrorista del pasado 7 de octubre

Junto al presidente de Israel, Isaac Herzog, el mandatario argentino recorrió el Kibutz Nir Oz, un sitio que se encuentra a 1,8 kilómetros de Gaza y fue uno de los más golpeados por los ataques del movimiento islamita palestino. Milei escuchó a las víctimas del ataque, muchas de las cuales son argentinas-israelíes, y les brindó su apoyo.

“Verdaderamente esto no puede quedar impune. Hay que tomar muy en serio lo que están haciendo los terroristas y combatirlo. No se puede ser indiferente porque esta es una nueva versión del nazismo y esto no puede permitirse”, dijo el Presidente, quien estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; la canciller Diana Mondino y el embajador designado en Israel, rabino Axel Wahnish.

Continuando la comparación con el Holocausto, el Presidente dijo que el “nazismo hizo lo que hizo porque el mundo libre permaneció indiferente” y reclamó: “No podemos ser indiferentes, no podemos repetir el error”.

Tras esta visita, el mandatario regresó a Ciudad Vieja y visitó junto a su hermana Karina la emblemática Iglesia del Santo Sepulcro en una actividad privada. Un gesto relevante tendiendo en cuenta que su próxima escala será el Vaticano.

Luego de concluir su agenda en Medio Oriente, el mandatario se instalará hoy en Roma, donde el lunes tendrá su primer encuentro con el Papa Francisco, como también una audiencia con su par italiana, Giorgia Meloni.

Además de la secretaria General, Karina Milei, y la canciller Diana Mondino, en este tramo de la gira se sumarán a la comitiva oficial los ministros Guillermo Francos (Interior) y Sandra Pettovello (Capital Humano) y el secretario de Culto, Francisco Sánchez.