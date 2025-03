Milei firmó el DNU que habilita la negociación con el FMI

El presidente Javier Milei ya firmó el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que autoriza al Gobierno nacional a negociar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La medida, confirmada a Ámbito por una alta fuente oficial, será publicada en el Boletín Oficial mañana.



Con esta firma, el Gobierno entra en la fase final de la gestión del nuevo acuerdo con el organismo multilateral. Además del aporte del FMI, se sumarían aproximadamente u$s 6.000 millones del Banco Mundial y u$s 4.000 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), alcanzando un total cercano a los u$s 20.000 millones.



Desde el Ejecutivo señalaron que la operación con el FMI servirá para cancelar deuda existente con el Banco Central y su resultante neto “implicará una reducción del total de la deuda pública”.



“El Gobierno dictará y remitirá al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia para obtener su apoyo en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, había anunciado la administración de Milei en un comunicado difundido el jueves pasado.