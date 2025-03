Cristina Kirchner : “¡Che, Milei! Al final terminaste haciendo lo mismo que Macri”

Durante la mañana del domingo, en un extenso mensaje en redes sociales, Cristina Fernández de Kirchner criticó la decisión del presidente Javier Milei de acudir al Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener financiamiento. La exmandataria sostuvo que el libertario está "tirando la toalla" en su intento por aplicar las ideas de la Escuela Austríaca y que, al igual que Mauricio Macri, terminará sometiendo al país a la lógica del endeudamiento externo.

"Te falló el experimento de la Escuela Austríaca, estás con el agua al cuello porque te faltan dólares y tirás la toalla pidiéndole un préstamo al FMI", escribió Kirchner, apuntando contra Milei tras la publicación de una nota en La Nación donde el presidente defendió la operatoria.

La exmandataria desarmó la explicación de Milei sobre la operación financiera, en la que el gobierno argumenta que el nuevo préstamo no generará más deuda externa porque será utilizado para cancelar Letras Intransferibles que el Tesoro adeuda al Banco Central. "¿En serio nos estás diciendo que te van a dar miles de millones de dólares y que no va a aumentar la deuda externa argentina? Daaaaale!", cuestionó la ex presidenta.

Según Kirchner, Milei está repitiendo la estrategia que Macri usó en 2018 cuando, según sus palabras, "endeudó al país en dólares para cubrir un déficit en pesos". En ese sentido, criticó la contradicción del mandatario libertario, quien ha expresado reiteradamente su intención de cerrar el Banco Central por considerarlo "el mayor ladrón de la historia" y ahora busca fortalecer su balance con fondos del FMI.

La expresidenta también puso el foco en las condiciones que el FMI impondrá para otorgar el préstamo, entre ellas una posible devaluación del peso. "¿Qué te va a exigir el FMI con el tipo de cambio? ¿Devaluación antes o después de las elecciones?", preguntó, sugiriendo que el gobierno podría estar posponiendo ajustes hasta después de las próximas elecciones para evitar costos políticos inmediatos.

Además, Kirchner desmintió la afirmación de Milei de que su gobierno es el primero en tener superávit fiscal mientras paga deuda. Recordó que Néstor Kirchner canceló la deuda con el FMI en 2005 y cumplió con los vencimientos del Boden 12, los intereses de la deuda reestructurada y los cupones del PBI, todo sin recurrir al endeudamiento externo y manteniendo superávit. "Te guste o no, Milei, con la gente adentro, desendeudamos a la Argentina como nadie", enfatizó.

Por último, la exmandataria cerró su mensaje con una chicana al presidente y su hermana, Karina Milei, recordando que el peronismo es la única fuerza política que logró gobernar el país por tres períodos consecutivos con el respaldo del voto popular. "A vos y a tu hermana eso nunca les va a pasar", sentenció.

La polémica sobre el endeudamiento con el FMI promete seguir escalando, especialmente si se confirman las condiciones que el organismo exigirá a la Argentina para destrabar nuevos fondos. Mientras tanto, Milei enfrenta un desafío clave: justificar ante la opinión pública por qué su estrategia de financiamiento externo no contradice su discurso de soberanía económica y reducción del peso del Estado.