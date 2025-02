Milei: “Yo no promocioné $LIBRA, solamente lo difundí”

En una entrevista con Todo Noticias, el mandatario se refirió al escádalo cripto, afirmando que no tiene nada que ocultar y que por eso puede hablar del tema tranquilamente. "Entiendo que en otro momento la política prefirió esconderse pero yo no tengo nada que ocultar o esconder, por lo tanto no tengo ningún problema de dar la cara. Si no das la cara es porque estás sucio", señaló.

En ese contexto, el Presidente hizo hincapié en que su participación en el hecho “no tuvo absolutamente nada raro” y que su interés en el mundo cripto se debe a que es un “apasionado de la tecnología”.

Asimismo, en un incomprensible descargo, aclaró que él no promocionó la criptomoneda, sino que “solamente la difundió”.

La estrategia plateada por el jefe de Estado fue victimizarse y responsabilizar a la oposición de subirse al asunto para atacar a su Gobierno. En ese marco afirmó que tarde o temprano "la espuma va a caer y va a quedar toda la verdad, y la población se va dar cuenta lo rastrera y miserable que es la política tradicional".

Por otro parte, Milei aseguró que es falso el hecho de que sean más 40 mil personas las afectadas porque en la inversión había "muchísimos bots", y afirmó que "en el mejor de los casos la cifra alcanza a las 5 mil personas, entre las cuales las chances de que haya argentinos es muy remota". Además, responsabilizó a las víctimas por comprar la criptomoneda “ellos sabían el riesgo que corrían”.

De esta forma, el líder libertario expuso un show de excusas para justificar algo que, hasta el momento, es injustificable.