Moreau: "En Comodoro Py hay una actitud favorable a darle impunidad al macrismo"

La Comisión Bicameral de Fiscalización de Organismos y Actividades de Inteligencia, presidida por Leopoldo Moreau, se presentó este miércoles para pedirle al juez Marcelo Martínez de Giorgi que la acepte como amicus curiae en la causa en la que se investigan a los espías conocidos como Súper Mario Bros y el espionaje en las cárceles durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Amicus curiae es una figura que existe y que está avalada por sucesivos fallos de la corte”, explicó Moreau a Diario Hoy y Red 92. “Significa que una persona o una institución, en este caso la Comisión Bicameral, se presenta en un tribunal para aportar al juez que está llevando adelante la causa elementos probatorios o cuestiones de derecho”.

“No se reemplaza a ningún querellante ni se asume el papel de defensor de nadie, es un papel de auxiliar del juez”, agregó. Además, expresó que en esta causa, desde la Bicameral pueden aportar “infinidad de elementos que hemos ido reuniendo a lo largo de más de un año de investigación sobre las tareas de inteligencia”.

“Testimonios de agente que confesaron cómo participaron, de qué manera y por orden de quién, aportes documentales… De hecho, hace 24 horas al Doctor Martínez de Giorgi le enviamos por requerimiento de él por un oficio la declaración testimonial que brindó en la Comisión el juez Vitale”, sostuvo.

En ese sentido, expresó: “También podemos aportar cuestiones vinculadas a temas de derecho. Por ejemplo, nosotros tenemos comprobada la existencia de un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política que es contrario al fallo de Llorens y Bertuzzi, que son los que precisamente dictaron falta de mérito para Macri, Arribas y compañía”.

En cuanto al accionar de la Justicia en Comodoro Py, el diputado aseguró que lo ve funcionando “con afinidad al macrismo”. “En Comodoro Py, en general, no quiero particularizar, hay una actitud favorable a darle impunidad al macrismo y a sí mismo porque muchos de estos jueces, fiscales y camaristas participaron de esas tareas de persecución política y eran un eslabón muy importante de esa cadena”, dijo.

Gestapo Antisindical

Moreau también se refirió a la causa de la mesa antisindical, cuyos imputados se encuentran declarando estos días en el Juzgado Federal N 3 de La Plata. “En primer lugar, yo diría que es una causa bastante sencilla porque el video habla por sí solo. Ahí uno ha podido ver con palabra y con imagen cómo funcionaba esa asociación ilícita que nosotros llamamos persecución judicial o mesa judicial”, expresó.

“No es muy complejo. De todas maneras me parece que el juez está actuando con mucha seriedad. No se trata de hacer un juicio político sino un juicio que tenga que ver con delitos penales, violación a la ley de inteligencia, etc. Me parece que se van reuniendo las pruebas suficientes”, finalizó.