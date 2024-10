Moreno pidió llevar adelante la "gesta" de la industrialización

El titular del partido "Principios y Valores", Guillermo Moreno, encabezó un acto en la plaza Juan Domingo Perón por el Día de la Lealtad. El encuentro estuvo convocado bajo la consigna: "¿Cómo volver a industrializar a la Argentina?"

En una plaza colmada, el dirigente abrió su abrió su discurso con una reflexión sobre lo sucedido en el Gobierno anterior, y cómo “vamos a gobernar en el próximo” mandato peronista.

“El próximo Gobierno peronista va a ser el primero que no va a gobernar con el mundo en contra. Esto es muy importante, porque todo lo que hicimos hasta ahora lo hicimos con el mundo en contra”, señaló Moreno.

Asimismo, el exsecretario cuestionó a Axel Kicillof: “Volveremos a gobernar con la Doctrina, con las 20 Verdades. Ni con música nueva, ni con letras nuevas, ni con cosas raras”, afirmó haciendo alusión a la interna que vive el PJ.

“No puede haber un funcionario que no tome decisiones mirando a la sociedad de abajo para arriba, y no puede haber ningún funcionario que no tenga la celeste y blanca dibujada en la piel. Y si esas cosas las hace, ese funcionario es peronista. Noso­tros vamos a peronizar la Ciudad de Buenos Aires, vamos a peronizar la Provincia de Buenos Aire, vamos a recuperar las provincias de todo el país. Recién ahí va a empezar nuestro trabajo, porque esta es una doctrina también para todos los pueblos del mundo. Y cuando todos los pueblos del mundo digan ‘los días más felices fueron, son y serán peronistas’, recién ahí habremos terminado con nuestro trabajo”, finalizó Guillermo Moreno en su discurso en la plaza Juan Domingo Perón por el Día de la Lealtad.