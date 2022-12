Moyano tras los mensajes entre jueces, funcionarios y empresarios macristas: "Son los chats de la vergüenza"

Este lunes, el líder sindical Pablo Moyano, se refirió a la divulgación de los chats que demuestran la complicidad entre jueces, funcionarios y empresarios macristas. Allí, aseguró: "Es la Justicia que tenemos, yo lo viví en carne propia".

"No me sorprende, lo mismo le va a pasar mañana cuando sea condenada la Vicepresidenta", agregó. Además, afirmó que hasta el momento no se ha anunciado ninguna movilización, pero confirmó su adhesión.

"Cuando ellos se jactan de ja justicia independiente, estos chats demuestran la vergüenza que es el PRO", señaló. Al ser consultado por la respuesta que merecen estos hechos por parte del Gobierno, aseguró: "Cuando el Gobierno intentó modificar con la Reforma Judicial, varios senadores no tuvieron las agallas para acompañar la medida".

"La Justicia es dependiente de la derecha, esperemos que de una vez por todas haya una Justicia verdadera, hoy no es posible", indicó. Acerca de la semejanza propuesta por Yasky entre Lula da Silva y Cristina Fernández de Kirchner, respondió: "Yo no sé si volvera a repetir la historia, si se que vamos a hacer lo imposible por evitar que la derecha vuelva al poder".

"Lo importante es que en fin de año haya una ayuda para los trabajadores que no pueden cubrir la inflación", acerca de las medidas económicas que varían entre la suma fija y los bonos.