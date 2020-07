Estamos siendo sometidos a una persecución política, mediática y judicial. No sabría qué primero y qué después, pero lo que sí sé es que es una combinación nefasta”.

Con estas palabras, el exsecretario de Coordinación del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, se refirió al hostigamiento político, mediático y judicial al que vienen siendo sometidos tanto él como quien estaba a cargo de la cartera en la que se desempeñaba, Julio De Vido.

El exfuncionario remarcó: “No bajo nunca los brazos ni dejo de lado mis convicciones e ideologías, tratando de que la verdad termine de aparecer en escena. Cada paso que uno da en las diferentes causas, contra el perito Cohen, o contra D’Alessio, o el mismo procesamiento del fiscal Stornelli, la causa de las escuchas en Lomas de Zamora, todo eso va haciendo que la verdad salga a la luz”.

Sobre su situación, Baratta indicó: “Fuimos perseguidos por un sistema político, mediático y judicial en la Argentina, y muchos siguen cumpliendo hoy funciones. Esperemos que se avance en la futura reforma judicial y en la modificación de los miembros de la Corte, para que haya institucionalidad y democracia en el país”.

“El anterior fue un gobierno de derecha legitimado con los votos; sobre esa base, arrasó con la Argentina. En otro momento lo había hecho la Dictadura; en esta oportunidad fueron Macri y su bando los protagonistas. No lo hicieron solamente para concretar sus negocios, sino también para perseguir a aquellos que mantenían su ideología y sus convicciones con firmeza”, disparó sobre la persecución del gobierno macrista.

En tanto, advirtió: “Gran parte del lawfare está vivito y coleando. No podemos bajar los brazos, no solamente por uno, sino también por nuestra familia y por Argentina. Es necesario estar firme para tener una democracia completa en todos y cada uno de los poderes, para que podamos vivir en paz con gobiernos que realmente luchen por aquellos que menos tienen. Es difícil, ya que te tenés que enfrentar a grandes poderes todos los días y, cuando los enfrentás, ellos te hacen pagar las consecuencias. En nuestro caso, con consecuencias judiciales y con una gran persecución mediática, difamando y sacando todo tipo de mentiras sobre nosotros y nuestras familias. No es fácil, pero la lucha hay que darla”.

Batallador incansable, Baratta finalizó su alocución remarcando que su lucha es “para terminar con la cloaca judicial a la que se refería Alberto (Fernández) y con los poderes dominantes que son socios de medios hegemónicos como Clarín y La Nación.

Eso no es de un día para el otro y hay que dar la batalla, no solamente con la reforma judicial y la modificación de los miembros de la Corte, sino también con la militancia de nuestros compañeros en el día a día. Ojalá fuese tan rápido, pero esto no cambia de repente porque del otro lado hay grandes intereses que no quieren que esto salga a la luz y te siguen hostigando y fogoneando todos los días”.

Desde el entorno de Julio De Vido, señalaron, respecto a la nueva acusación por cohecho pasivo en la causa Odebrecht-AYSA, que “en la instrucción no se acreditó absolutamente nada, porque no tenía que ver con la gestión operativa de AYSA, y va a pasar lo mismo en el juicio oral, pero ya están condenados mediáticamente”.

Quienes están cerca del exministro sostienen que es lawfare y que todas las causas contra De Vido surgieron porque fue ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios durante los doce años de Néstor y Cristina Kirchner: “Así arrancan, terminan y promedian absolutamente todas las causas. Entonces a eso se le agrega siempre un datito más, que puede ser la calificación legal que pueda ponerle de ocasión el juez, el lawfare”.

“Seguirán sacando tapas los de Clarín, porque ése es su trabajo. Creo que van por la tapa 200 con el tema Odebrecht y la gente les cree. Vamos a seguir igual. Y mientras haya gente que esté asustada, condicionada, que le tenga miedo a Clarín o a la Embajada de Estados Unidos, vamos a seguir en la misma. Hay muchos promotores del lawfare que deben tener unos terribles muertos en el placard, porque tienen miedo de pronunciarse”, remarcaron.

“El daño que nos hicieron mediáticamente hablando es irreparable. Lo único que queremos es que termine la persecución y que culminen todas las causas porque son vergonzosas. Es un dispendio jurisdiccional lamentable también y están gastando dinero”, afirmaron. Luego acusaron al gobierno de Mauricio Macri de mantener a dos jueces puestos por traslado y por decreto, sin explicar por qué siguen estando con una designación irregular, por lo que son funcionarios de hecho.

Por último y en concordancia con Baratta, remarcaron: “No sabemos hasta cuándo sufriremos esta persecución, esperemos que termine pronto, pero esto no se resarce. Porque si se emite un fallo que diga Absuélvase. Déjase a salvo su buen nombre y honor, no lo va a leer nadie. El daño ya está hecho a una persona que ha realizado transformaciones muy importantes para el país y que ha combatido intereses poderosos sin postrarse ante ellos, a diferencia de muchos que sabemos que lo hacen”.