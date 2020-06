“No hay experiencia” para combatir el virus en los barrios populares

Alberto Fernández dijo: “La calidad científica argentina y el ingenio argentino” serán factores clave para contener el avance del coronavirus en los barrios populares, debido a que en el mundo “no hay experiencia” acerca de cómo lidiar con los contagios en ese tipo de conglomerados que no existen en Europa. Además, destacó que el país está elaborando su “propio protocolo” para dar respuesta en esos lugares.



Debido a que no existe un antecedente que el país pueda utilizar para la situación de propagación del virus en barrios populares, Fernández dijo: “Esta es una etapa en la que no hay experiencia, en cuanto a qué pasa en los barrios populares. Estamos haciendo nuestro propio protocolo porque no hay antecedentes.

Los de los países cercanos, que no voy a mencionar, no son buenos antecedentes a seguir”. Esto afirmó en una entrevista radial en la que señaló que la Argentina siguió la experiencia de Europa para hacer frente al virus