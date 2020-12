“No hay ningún proyecto para suspender las PASO”

La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, sostuvo este martes que en su bancada “no hay ningún proyecto” en relación a suspender las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del año próximo, tal como plantearon diversos gobernadores, y consideró que es un tema que no podrá tener un “debate exprés”.

“No vi ningún proyecto, en nuestro bloque no hay ningún proyecto. Estamos trabajando con los temas de ILE (Interrupción Legal del Embarazo), Mil Días y movilidad jubilatoria”, comentó la presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

En ese sentido, aclaró que no se habló del tema ya que no está “en agenda para estos próximos días”.

“No me parece que pueda tener un debate exprés, de un día para el otro. Por ahora no hay nada en concreto en nuestro bloque ni en el Congreso que se esté debatiendo”, dijo en declaraciones a El Destape Radio.

En tanto, desde el Gobierno nacional, la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, dijo el lunes que el Poder Ejecutivo “escucha los motivos por los cuales se deberían suspender” las primarias para luego “tomar una decisión al respecto”.

Aborto

Por otro lado, Cecilia Moreau, ratificó que el miércoles habrá dictamen del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo y no descartó que en ese debate se avance “en algunos cambios a la iniciativa”.

Moreau recordó que el miércoles a las 16.30 se volverá a reunir el plenario de las comisiones, solo con el debate de los diputados, y que en ese marco “se buscará emitir dictamen de consenso del proyecto de legalización del aborto” para el jueves tratarlo en el recinto y darle media sanción durante la jornada del viernes.

“Se ha trabajado mucho en las reuniones informativas en 2018 y se ha trabajado en forma complementaria la semana pasada”, aseguró la diputada y anticipó: “Mañana vamos a trabajar en algunos cambios que pueden ocurrir en el dictamen”.

La vicepresidente del bloque del Frente de Todos expresó su confianza en que “tendremos media sanción de la ley de aborto esta semana” y también su convicción de que habrá “ley de aborto antes de fin de año, que es lo importante”.

En tanto, para la diputada, a diferencia de 2018, el debate actual en comisiones fue “menos agresivo”, al sostener que “se rompió el tabú de que en el Congreso no se habla de determinados temas”.

“Abortos hubo, hay y habrá; por eso, tenemos que ver cómo podemos cuidar a las mujeres y las mujeres no pueden ser penalizadas por esa decisión”, aseveró la diputada nacional.

Ante la consulta sobre las críticas de la oposición respecto a la oportunidad de debatir el proyecto, Moreau dijo que “nunca es el momento para discutir estas cosas y el argumento de los que no quieren es que la Argentina no se transforme como sociedad”.

“Siempre dicen que no es el momento. Pasó con el divorcio, con el matrimonio igualitario y pasa con aborto. Nunca es el momento para los que no quieren debatir”, enfatizó.

Finalmente, sobre la experiencia personal que contó durante la reunión de comisión, cuando reveló que se practicó un aborto a los 16 años, dijo: “Me dio mucha libertad poder sentarme a discutir esto y hablar de todo lo que me pasó a mí años atrás. El aborto tiene que ser un tema que dejemos de esconder abajo de la alfombra”.