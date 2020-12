Alberto Fernández: "Alejandro Sabella fue un hombre con dignidad, de convicciones y principios"

El presidente Alberto Fernández lamentó la muerte del exfutbolista y entrenador Alejandro Sabella, al que calificó como "un verdadero maestro del fútbol" y "un hombre con dignidad, de convicciones y principios".

"Alejandro Sabella fue un hombre con dignidad, de convicciones y principios, y así se mostró en la cancha como jugador y como técnico", dijo Fernández en su cuenta de Twitter.

Añadió en su mensaje que "hoy se fue un verdadero maestro del fútbol" y expresó "mis condolencias a sus familiares y seres queridos".

El mensaje del Presidente estuvo acompañado por un video en el que Sabella habla al recibir el Premio Democracia 2014 del Centro Cultural Caras y Caretas.

El director técnico dijo entonces que "ganar no es lo único" y enfatizó que "como les pedí a los muchachos antes del último partido (del Mundial), seamos dignos con nosotros mismos, con nuestros compañeros, con nuestros rivales, en la victoria y en la derrota".

"Lamentablemente me duele en el alma, no hemos podido traer la Copa para nosotros, para la Argentina, pero este premio a pesar de ser segundos es una caricia al alma y me reconforta el espíritu", sostuvo.

Y finalmente en esa ocasión destacó que quería "agradecer a los jugadores, del primero al último, que dejaron sentados los valores que nosotros quisimos esparcir a lo largo de estos tres años de campaña".