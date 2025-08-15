Milei elimina la Dirección Nacional del INTA y concentra el poder en un cargo político

Por decreto 571/2025, el Gobierno suprimió la Dirección Nacional del INTA, que ocupaba Ariel Pereda, reconocido veterinario e investigador del Conicet. Sus funciones pasarán al presidente del organismo, Nicolás Bronzovich, designado por la política, eliminando el único cargo técnico obtenido por concurso. La medida se suma a la disolución del Consejo Directivo en julio, dejando al INTA con una conducción unipersonal y un consejo asesor ad honorem sin poder vinculante.