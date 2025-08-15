Derrumbe del consumo en el AMBA: casi 12% menos ventas bajo el modelo libertario

En las últimas horas, un informe de la consultora Focus Market reveló que el consumo masivo en Argentina se desplomó un 4,3% en julio respecto al mismo mes de 2024. Sin embargo, el dato más alarmante provino del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la caída fue del 11,7%, reflejando el fuerte impacto del ajuste económico en la región más poblada del país.

La leve mejora intermensual del 3,4% frente a junio se explicó por el cobro del aguinaldo a millones de asalariados, jubilados y pensionados. Aun así, el repunte fue circunstancial y no alcanzó para compensar la retracción de las ventas, consecuencia directa de la pérdida de poder adquisitivo.

La facturación de las empresas creció un 24% interanual en pesos corrientes, pero por debajo de la inflación en alimentos y bebidas (30,6%) y muy lejos del índice general (36,6%), lo que evidencia que la suba de precios licuó las ganancias. El ticket promedio fue de $8.795, un 34% más que en julio de 2024, aunque la cantidad de compras se redujo 7,4%, lo que confirma que las familias gastan más por menos productos.