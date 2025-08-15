La Justicia frena el DNU de Milei que habilitaba cortes de agua por falta de pago

La Justicia federal suspendió por seis meses el DNU 493/2025, con el que el Gobierno habilitaba a AySA a cortar el suministro de agua potable y cloacas por falta de pago. La jueza Martina Isabel Forns advirtió que el acceso al agua “incide directamente sobre la vida y la salud” y debe ser protegido. La medida cautelar, impulsada por la Unión de Usuarios y Consumidores y Consumidores Libres, alcanza a todo el AMBA y obliga a restablecer el servicio en inmuebles habitados, priorizando a hogares con niños, adultos mayores o personas con discapacidad.