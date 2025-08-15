Milei sube encajes y castiga a los bancos tras el rechazo a renovar deuda

El Banco Central elevó este jueves la tasa de encaje al 50%, obligando a los bancos a inmovilizar la mitad de los depósitos hasta después de las elecciones. La medida, oficializada por la Comunicación “A” 8302, llega dos semanas después de la última suba y busca absorber pesos tras la licitación de deuda del miércoles, donde las entidades no renovaron la totalidad de los vencimientos pese a tasas de hasta 69,2%. El Gobierno interpreta la maniobra como un castigo, ya que inmoviliza fondos sin remuneración, limitando liquidez y enfriando aún más la economía en plena recesión.