Hinchas se acercaron a la clínica para despedir a Sabella

Tras la noticia del triste deceso de Alejandro Sabella, hinchas que se acercaron a la clínica donde se encontraba internado y finalmente falleció, dialogaron con la Red 92 y el diario Hoy.

“Tristeza, emoción, un montón de sentimientos propios de este momento y después venir, no me lo cuestioné demasiado. Estoy acá hace un rato, me parece que mi lugar tiene que estar acá en este momento”, sostuvo un hincha.

“Me parece que es un representante indiscutido del fútbol de Estudiantes, del sentido de pertenencia de Estudiantes, de la gente de Estudiantes, es como un embajador”, afirmó el entrevistado.

“El legado que deja va a seguir siendo así y, sobre todo, me parece que trasciende a la gente de Estudiantes, fue técnico de la Selección y trascendió esa identificación. Es un señor del fútbol, ha dejado su nombre muy alto de admiración y reconocimiento”, agregó.