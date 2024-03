En medio de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación de seguros en los organismos del Estado durante su administración, el expresidente Alberto Fernández salió a defenderse y ratificó su inocencia ante cualquier denuncia.

“Tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido”, sostuvo en declaraciones a un medio mexicano y resaltó: “Estoy para explicar todo lo que tengo que explicar porque tengo la tranquilidad de que no he cometido ningún hecho indebido”.

Según expresa la denuncia que dio cauce a la investigación, durante su administración se contrataron pólizas de seguros a través de Nación Seguros, pagando comisiones “indebidas”, en el marco del otorgamiento de créditos desde la Anses. El documento detalla que la administración de Fernández contrató brokers y empresas privadas sin haber mediado licitación alguna y justificando la “falta de costo” para el Estado.

En el mismo reportaje se refirió al discurso que brindó el Presidente Javier Milei en una exposición rural donde le adjudicó un consumo diario de champagne en la residencia oficial, aunque horas más tarde se rectificó porque el dato era falso y pidió disculpas. “Es la parte miserable de la política. Uno puede hacer política sin dañar ni ensuciar al otro”, señaló Fernández.