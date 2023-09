No se puede militar lo que no se refleja

El acto de Unión por la Patria platense, convocado por el ministro de Justicia bonaerense y candidato a intendente de la ciudad, Julio Alak, terminó ayer en un verdadero escándalo político luego de que la candidata a senadora provincial, Florencia Saintout, arremetiera con agravios a diferentes dirigentes del oficialismo, incluida la ministra de Desarrollo Social y candidata a diputada Victoria Tolosa Paz, quien desistió de participar de la jornada, pese a que toda su militancia se encontraba presente.

Según fuentes cercanas, el Turco, ganador en la interna de Unión por la Patria de la ciudad, habría invitado a Tolosa Paz a dar su discurso junto a él y a otro funcionario. No obstante, al llegar al lugar, la persona encargada del ceremonial indicó que quienes hablarían luego de VTP serían Florencia Saintout y el Cabezón Pérez, y por último Alak. Esto generó el descontento de la funcionaria de Desarrollo Social, quien desistió de participar del acto, aunque sus militantes continuarían presentes en la jornada.

Alak había llamado personalmente a la ministra para decirle: “Vicky, vení a participar del acto, si te parece vos vas a hablar antes que yo”. Sin embargo, al llegar su vocero al lugar y comenzar los preparativos con el ceremonial del evento, este indicó que hablarían “Saintout y Pérez, después de Victoria”. Esto fue inmediatamente comunicado a la ministra, quien llamó a Alak y le comentó: “Mirá, Turco, yo no tengo problemas personales, pero no puedo hablar yo y después todos los demás, por una cuestión de protocolo. Yo soy ministra nacional”. Y agregó: “Yo no participo, pero la militancia que me iba a acompañar se queda”.

Ese fue solo el comienzo del bochornoso acto que demostró desorganización y disputas dentro de la coalición y sus diversos dirigentes, a quienes se les dificultó mantener el panorama de unidad, luego de la negativa de la ministra de participar porque lo que sucedería no era para nada lo pautado.

Al tomar la palabra la titular del Instituto Cultural provincial, Florencia Saintout, los presentes quedaron atónitos al escuchar los agravios que la misma dirigió hacia la ministra de Desarrollo Social y hasta al propio Presidente de la Nación, Alberto Fernández, a quien señaló como “responsable de haber firmado un acuerdo ruinoso con el FMI” y “dejar a la Argentina en la pobreza”.

En ese momento, los militantes de la agrupación “Camino a la Victoria” que estaban en el lugar, se levantaron y se fueron, tomando protagonismo el murmullo de quienes comentaban sorprendidos lo que estaba sucediendo, remarcando la “hipocresía” del discurso de Saintout al decir que “no se milita por un cargo político”, frase de cabecera de la funcionaria, que, “en su carrera política ha demostrado lo contrario”, señaló la militancia.

Ante aproximadamente 700 personas presentes, este acontecimiento generó un desbande en el acto partidario, con un clima tan tenso que al propio Alak se le dificultó remontar el encuentro que él mismo convocó y que cerraba con su discurso.

Cabe recordar que en 2019 la ministra Victoria Tolosa Paz le ganó a Saintout una interna partidaria en La Plata por la candidatura a intendenta. Las diferencias y peleas entre ambas son notorias dentro del kirchnerismo.