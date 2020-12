“No vamos en contra de las mujeres; queremos protegerlas”

Entre la multitud reunida en las inmediaciones del Congreso, y como parte del grupo de los pañuelos celestes, está Marcelo Peña, un abogado que el año pasado se presentó como candidato a intendente de La Plata por el Frente NOS y que, en esta ocasión, decidió hacer el aguante en representación de Platenses por la Vida, una asociación que se opone a la legalización del aborto.

“Estamos haciendo fuerza para que esta ley no sea tal”, dijo Peña al diario Hoy. “Si este proyecto se aprueba, va a generar un incremento de muertes de niños inocentes y no va a solucionar el flagelo de la clandestinidad.”

Por eso, para el caso de que el proyecto se apruebe, anuncia que tiene una herramienta: “Ya tengo preparada la acción de inconstitucionalidad para presentar en el fuero federal platense. Porque nuestra Constitución se apoya en tratados internacionales que protegen la vida desde la concepción.”

Penalista curtido por décadas de oficio, Peña sabe que no será fácil frenar la aplicación si la ley se aprueba: “No somos necios. Sabemos que del otro lado va a aparecer alguna organización o fuerza que va a apelar el fallo si el tribunal nos da la razón. No es fácil, pero la vamos a pelear. La Justicia tiene que instar al Estado nacional a desistir de aplicar la ley por inconstitucional, porque les están pasando el trapo a las convenciones de los Derechos del Niño y hasta de los Derechos Humanos”, dijo.

Peña es consciente de los argumentos que se esgrimen desde el sector opuesto. “Se confunden respecto de nosotros”, dijo.

“Dicen que hablamos de salvar las dos vidas pero no nos importa la vida de la madre. Y eso no es así. No vamos en contra de las mujeres; al contrario, queremos protegerlas. Sabemos que los abortos clandestinos existen, pero nunca hubo una política para ir en contra de esa clandestinidad. Nosotros proponemos darle un cuidado a la madre para evitar que caiga en esos claustros ilegales. Como candidato propuse hacer un relevamiento para acompañar a las madres que no podían tener a sus niños por cuestiones económicas o de otro tipo, y darles un respaldo estatal, lo que significa que el Estado tiene que hacer una inversión en ese sentido.”

Peña cree que legalizar el aborto sería ceder a la tentación de un cierre “fácil” para una cuestión compleja. “En la provincia de Buenos Aires hay cientos y cientos de parejas en lista de espera para adoptar”, señaló; “podemos trabajar en eso y encontrarle la vuelta. Pero la fácil es abortar.”