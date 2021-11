“Nuestro gobierno es muy abierto, transparente y participativo”

Alberto Gelené nació en Las Flores el 22 de enero de 1957. Ingeniero Hidráulico recibido en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, ganó las elecciones del 2019 como intendente por el Frente de Todos por 59,57% contra 37,58% votos. Hoy va por su cuarto mandato y habló en exclusiva con diario Hoy sobre las dificultades que debió enfrentar su gestión durante la pandemia.

—¿Cómo fue la gestión en estos dos años de pandemia?

—Al asumir nuevamente en 2019, tratamos de recuperar el impacto que habían tenido las políticas de los últimos cuatro años en Las Flores, hasta que llegó la pandemia. En ese contexto, privilegiamos el sistema de salud y las necesidades básicas de las familias. Más allá de eso, se inició un proceso a la par, de gestión de ejecución de obras públicas municipales, provinciales y nacionales.

Hoy ya no tenemos ningún caso de Covid y la actividad se está desarrollando con normalidad. Más del 90% de la población está vacunada, incluyendo niñas y niños, con un avance intenso de la campaña. En medio de este proceso, se reactivaron obras muy importantes, como la de la ruta provincial número 3, un acceso de circunvalación, obras de cloacas y de agua potable. Todo esto con programas de Nación y Provincia.

Sabemos que falta mejorar el poder adquisitivo del salario, y este proceso se da mientras haya trabajo a través de la obra pública, la industria y la actividad agropecuaria, que en Las

Flores impacta mucho.

—¿Cuál fue el área más difícil de trabajar ?

—En general, trabajar en todas las áreas fue complicado. Sin embargo, la industria pudo mantenerse con protocolos y desarrollar sus tareas. En cuanto a las actividades comerciales, algunas tardaron en ponerse en marcha por los cierres que se decretaron; sin embargo, hoy estamos muy contentos porque el movimiento de la ciudad es muy grande.

—El presidente del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, Federico Alejandro, calificó su gestión como “positiva”. En este sentido, ¿cómo fue el trabajo con el sector ­opositor?

—Nuestro gobierno es muy abierto, transparente y participativo. Por eso constituimos una comisión de crisis en la cual participaron todos los sectores de la comunidad, entre los que estaban las fuerzas opositoras. En ese marco, realizamos un trabajo armónico. Lo que no pasó aquí en Las Flores fueron las denuncias de “estar envenenando” con la vacuna, como sucedió en otros ámbitos. En general hubo un trabajo mancomunado con un compromiso por parte de quienes gobernamos. Hubo diferencias con respecto al cierre de actividades, pero en general se trabajó bien.

—Yendo al panorama electoral, ¿cuáles son las perspectivas con respecto a los próximos comicios?

—Lo veo positivo para el Frente de Todos y en nuestro espacio Todos por Las Flores, donde confluyen el Partido Justicialista, los independientes y otras fuerzas políticas.

En el ámbito provincial y nacional vemos que hay muchas personas que no fueron a votar y que van a optar por un gobierno que necesita un fortalecimiento legislativo para generar políticas que impulsen el empleo y que trabaja para amortiguar el gran endeudamiento que se generó en el gobierno ­anterior. Tenemos buena expectativa para el 14 de noviembre, con buena concurrencia de los votantes.

La posibilidad de incorporarse al gobierno bonaerense

El candidato a senador provincial por la Quinta Sección Electoral se refirió a las versiones que lo postulaban al frente de un posible ministerio de ambiente.

—¿Recibió alguna propuesta del gobernador Kicillof?

—No he recibido ninguna propuesta. Leí que se mencionaba mi nombre. Ha ocurrido en otras circunstancias también. He estado ­desempeñando funciones en el Ministerio de Infraestructura durante la gestión de Felipe Solá, tengo una formación técnico-profesional muy afín a los temas que se necesitan, pero estamos trabajando desde aquí para poder contribuir con nuestra forma de conducir y gobernar con el gobernador Kicillof, quien tiene una gran responsabilidad. Hoy por hoy no hay ninguna propuesta.

—En el caso de que existiera tal propuesta...

—Lo evaluaríamos, porque son temas que forman parte de mi vocación y mi trabajo. También lo he volcado en mi ciudad con lo que fue el Plan Integral Cuenca Río Salado. Estaremos en el lugar que corresponda para apoyar a nuestro espacio por el bien de los bonaerenses.