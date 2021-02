Ostoich anunció que le hará “la guerra” a Iguacel por el IOMA

El diputado provincial Oscar Ostoich, del Frente de Todos, presentó un proyecto de repudio a la decisión de Javier Iguacel, intendente de Capitán Sarmiento y exministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri, de desvincular a ese distrito de los servicios del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y asociar a los empleados municipales a otra obra social.

Ostoich, que fue jefe comunal de ese partido antes de ser electo ­diputado, y que fue sucedido por Iguacel al frente del municipio, dijo a diario Hoy que el actual intendente de ­Juntos por el Cambio “va a terminar dando marcha atrás” con esa decisión porque “no le va a quedar otra”.

“Le vamos a hacer la guerra, como corresponde”, anunció el legislador, en diálogo con este ­multimedio. “Tengo el apoyo del bloque y de todos los compañeros diputados”, aseguró.

Tal como lo informó Hoy en su edición del miércoles 10, Iguacel logró que el Concejo Deliberante, donde el macrismo tiene mayoría propia, aprobara una ordenanza para habilitarlo a prescindir de IOMA y traspasar a los 360 em­pleados municipales de Capitán ­Sarmiento a otra prestadora, que en principio sería la Obra Social de la Confederación de Obreros y Empleados Municipales Argentina (Oscoema).

Esto provocó las inmediatas protestas de la filial bonaerense de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que anunció que haría una presentación judicial para frenar la medida. Oscar Sánchez, responsable del área Norte de la Provincia en ATE, dijo ayer a este multimedio que la presentación se haría esta semana. También los concejales kirchneristas criticaron la aprobación de esa ordenanza.

Iguacel había argumentado que la comuna simplemente decidió hacer uso de la facultad que le confiere la Ley Orgánica de las Municipalidades para desligarse de IOMA, mutual a la que todos los distritos de la Provincia fueron adheridos automáticamente en la década de 1960, y optar por otra que ofrezca mejores servicios a sus afiliados.

Pero Ostoich dice que esto no es así. “La mutual que quiere imponer el intendente no está todavía inscripta en Capitán Sarmiento, no tiene médicos en Capitán Sarmiento, no tiene sede en Capitán Sarmiento, y por tres meses no atendería ningún caso de ningún em­plea­do municipal, y menos si es de alta complejidad”, afirmó el legislador, y añadió: “Hay algunos casos de alta complejidad en el distrito. Hay gente con tratamientos de diálisis, de cáncer, de diabetes muy avanzada. IOMA cubre todos estos servicios, la otra mutual, no”.

“A esta altura, más del 50 o 60% de los empleados municipales están en contra, y todos los días se van agregando más”, dijo el diputado y exintendente, y remató: “Así que Iguacel va a terminar dando marcha atrás y derogando esta ordenanza, porque no le va a quedar otra”.

En su presentación, Ostoich afirma que la ordenanza de marras “carece de jerarquía suficiente” para derogar la ordenanza general dispuesta por el gobierno provincial cuando se dispuso la afiliación a IOMA de los empleados municipales de todos los partidos bonaerenses. Y considera que el objetivo real de la medida es “afectar los ingresos del Instituto de Obra Médico Asistencial, en una clara muestra de mezquindad política”.

En el texto se propone expresar un “enérgico repudio” a la decisión de Iguacel y se afirma que su “verdadera intención es ir en contra de los derechos adquiridos por todos los trabajadores y trabajadoras del municipio”.