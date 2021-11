Otro intendente se incorporaría al gabinete provincial

Luego de que se filtrara la información que indica que tras las elecciones el gobernador avanzaría en la creación de un ministerio de ambiente, comenzaron también a sonar los posibles titulares de esa cartera y ya se empiezan a agitar las aguas para ver quién asoma la cabeza.

En ese marco, hay dos postulantes que picaron en punta, el diputado provincial Germán Di Cesare y, quien más fuerte sonó, el intendente de Las Flores, Alberto Gelené.

En relación al legislador del Frente Renovador y exintendente de General Alvarado, cabe destacar que no ocupa cargo alguno en la comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Cámara baja bonaerense que preside su compañera de Sección, la oficialista Débora Indarte (esposa de otro exdiputado, Rodolfo Iriart), por lo que sus chances en esta carrera disminuyen en favor del oriundo de Las Flores.

Por su parte, el nombre del alcalde resuena fuerte en los pasillos de la Gobernación, y sus posibilidades de comandar el futuro ministerio de ambiente de la provincia de Buenos Aires se acrecientan, sobre todo teniendo en cuenta que en estos momentos se encuentra haciendo un máster en Ecohidrología.

Pero la especialización no sería lo único que Gelené puede mostrar como carta de presentación. El jefe comunal, que se recibió como ingeniero hidráulico en la UNLP, comandó su municipio cuatro de los últimos cinco períodos, y cuando no estuvo al frente de las listas, el candidato de su fuerza cayó a manos de Cambiemos. Esto le da una experiencia en gestión que pocos que aspiren al mismo puesto podrán acreditar y, de concretarse lo que ahora es un fuerte rumor, culminaría con el desembarco de un nuevo intendente en el gabinete provincial, aunque en este caso no sería en reemplazo de nadie, sino como titular de un ministerio que la política bonaerense reclama desde hace mucho tiempo.

Este último dato no es menor, la cartera de ambiente provincial es siempre un pendiente en las agendas de los gobernadores, que no priorizaron jamás los temas de ecología y producción limpia. Hasta la gestión de Daniel Scioli existía la Secretaría de Medio Ambiente y, tras su asunción al frente del gobierno provincial, se transformó en lo que hoy se conoce como Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), el cual en sus comienzos estuvo a cargo de su hermano menor, Nicolás Scioli.

Pero si bien en diciembre de 2007 hubo un cambio de nombre, el órgano que debía ocuparse de las cuestiones ambientales, y sobre todo de las ecológicas, no tomó vuelo durante la gestión sciolista y terminó por desdibujarse hasta casi perderse en los cuatro años de gestión vidalista.

Con la creación de un ministerio que le dé relevancia e importancia al tema, se prevé que el OPDS sea una de sus ramas y se dedique al contralor en cuestiones relacionadas a la producción (con el uso de agrotóxicos por ejemplo), mientras que desde el área se promoverán las políticas públicas con una visión medioambiental y ecológica, pero a nivel macro.

De esta forma, Buenos Aires aggiornará sus políticas ambientales a los estándares que en ese tema se manejan a nivel mundial y que, entre otros muchos frentes, buscan presentarle lucha al cambio ­climático.