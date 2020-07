Pablo Lanusse: “Hubo acciones al margen de la ley de Inteligencia”

El abogado defensor de Mauricio Macri en la causa por espionaje, Pablo Lanusse, reconoció que hubo espionaje ilegal. Lo dijo ayer por la noche en el canal de noticias A24. Allí el abogado del expresidente dio a conocer que, efectivamente, hubo inteligencia ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Hubo acciones al margen de la Ley de Inteligencia, que deben ser investigadas por el juez competente”, admitió Lanusse.

Luego de reconocer el espionaje, el letrado criticó el accionar del juez de Lomas de Zamora Federico Villena, quien comenzó con la investigación por el espionaje ilegal hasta que fue reemplazado Juan Pablo Auge. Según Lanusse, Villena “le hizo mucho daño a la investigación y nunca debió haber sido el juez de la cau­sa”.“Distinto es decir que algunos agentes de Inteligencia deben ser investigados a querer instalar con una muletilla que acá hubo un esquema sistemático volcado por el Presidente de la nación” dijo en declaraciones a A24. Además, el letrado aseveró que “no hay motivo alguno para que Macri esté detenido” y cargó contra la expresidenta y actual vicepresidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner al decir que ella tiene un plan de venganza: “La expresidenta tiene un plan de venganza y de persecución, y va a intentar hacerlo”. “Nosotros no venimos a garantizar impunidad de nadie”, afirmó al cierre de la entrevista.

¿Y los valores republicanos?

Dentro del macrismo se niegan a seguir los procedimientos de la Justicia. Es que el lema de los exfuncionarios macristas parece ser un “haz lo que digo, pero no lo que hago” ya que no parecen mostrar sus valores republicanos cuando los quieren investigar. El exministro de Justicia Germán Garavano busca no ser investigado, ya que recusó al juez Ramos Padilla (ver página 5). Garavano sostiene que Ramos Padilla no puede investigarlo porque él había promovido su juicio político desde el Poder Ejecutivo. El exfuncionario macrista quiere evitar ser investigado ya que se investiga una red paraestatal de espionaje en la cual Garavano puede estar involucrado porque era el ministro de Justicia. Dietrich, Dujovne e Iguacel, quienes se niegan a declarar por la causa de los peajes recusan jueces (ver nota “Procesan a Iguacel y Saravia Frías por los peajes”).

Macri se niega a que le periten su celular, al igual que su exsecretario, Darío Nieto, quien también se niega a entregar sus teléfonos.