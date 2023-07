Pablo Swar recorrió el Barrio Obrero

El precandidato a intendente de Berisso por Juntos por el Cambio, Pablo Swar, realizó una recorrida por el Barrio Obrero, donde dialogó con los vecinos sobre las diferentes problemáticas de la comunidad y sus principales preocupaciones.

Durante la actividad, comentó que este barrio está “olvidado” por el Ejecutivo municipal, ya que no cuenta con recolección de residuos y viven “con luminarias que no funcionan y con calles que son de los delincuentes y no de los vecinos de bien”.

Respecto de la prevención del delito, Swar aseguró que Berisso necesita “un gobierno que se haga cargo de la seguridad”, que “es una problemática real y concreta, que tanto a nivel nacional como provincial y municipal no es prioridad a la hora de tomar medidas”.

“Los vecinos saben que oscurece y no pueden salir de sus casas”, continuó, y aseguró que “cuando sea intendente eso se va a terminar”.

En esta línea, dijo que “vamos a intensificar operativos de control en zonas calientes, vamos a tener el apoyo de Diego Santilli, que va a ser un gobernador comprometido con la seguridad de cada bonaerense y sabe muy bien cómo abordar esta problemática porque ya lo hizo en Capital Federal y va a hacerlo en Buenos Aires”.