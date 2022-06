“Para la seguridad no hay una mirada política, tiene que haber una respuesta del Estado”

Cuando habitualmente se habla de las principales preocupaciones que tienen hoy los ciudadanos, la seguridad sin duda ocupa un lugar en el podio. En ese sentido, la lupa está puesta en la Justicia pero también en la fuerza policial que en el caso de la Policía de la provincia de Buenos Aires busca tener un rol más “cercano” al vecino con una articulación estrecha con los intendentes.

El subsecretario de Participación Ciudadana del Ministerio de Seguridad bonaerense, Pablo Fernández, en diálogo con diario Hoy, analizó la tarea que desarrollan con la idea clara de acercar nuevamente la Policía y la gente: “Para nosotros es esencial en el trabajo en materia de seguridad coordinar con los municipios porque para pensar y dar una solución no sólo policial sino integral y para ello hay que ir con los municipios, que son el primer contacto que tienen los vecinos ante una determinada situación”.

“Buscamos entonces promover redes, construir una mirada en materia de cercanía, una Policía de cercanía que pueda dar respuesta no solo en la prevención del delito sino que ante determinada circunstancia pueda darle respuesta al vecino y garantizar que se llega a buen puerto y pueda hacerse justicia y el dar una respuesta adecuada al vecino”, remarcó.

Fernández apuntó entonces que “trabajamos con cada Secretaría de Seguridad de todos los municipios en brindar herramientas, programas que tengan que ver con la prevención, con el Ministerio de Educación estamos desarrollando programas en las escuelas para bajar los índices de violencia en esos espacios educativos; con PAMI y Anses trabajamos en los centros de jubilados para abordar una modalidad delictiva que hoy preocupa a nuestros adultos mayores que es el cuento del tío; y trabajamos en las plazas para acercar los distintos mecanismos que existen para realizar una denuncia”.

“Nuestra idea es construir y bajar los niveles de violencia que se dan aportando la idea también de la mirada en base a una mediación, al diálogo para darle respuesta a la víctima, que vea que no está sola”, reflexionó.

En cuanto a la participación ciudadana en materia de seguridad teniendo en cuenta la mirada que existe sobre las fuerzas de seguridad indicó: “La nueva imagen se va construyendo diariamente. Muchas veces trabajamos con los vecinos que no sean policías sino que trabajen en fiscalización, en seguridad pública, que nos ayuden, tenemos las herramientas y buscamos que el control político que tiene el ministro también sea sumado al trabajo con los vecinos. No podemos trabajar solo en llamadas al 911 o denuncias en comisarías sino que tenemos que trabajar con todos los foros de seguridad, con las asambleas vecinas, la atención directa”.

“Cuando ingresamos a la gestión, la Policía tenía un 6% de imagen positiva, había que trabajar mucho; y en dos meses las fuerzas están trabajando junto a los vecinos. Los tiempos cambiaron mucho pero queremos recuperar la confianza en la Policía y para eso se necesita un plan que recupere la confianza. Vamos a refaccionar 150 comisarias, algo que no se daba desde hace 30 años y es la cara que tienen los vecinos y es importante que se recupere la atención al público, que la respuesta al 911 sea la adecuada, y como Estado tenemos que garantizarla”, remarcó.

En torno a la relación con los intendentes, el funcionario consideró: “Tratamos que sea la mejor, no queremos que quede en el medio de una circunstancia. Para la seguridad no hay una mirada política, tiene que haber una respuesta del Estado y para eso se necesita que la cantidad de efectivos que se trasladan tenga que ver con la cantidad de población, con la cantidad de delitos, por ejemplo. Ahora dentro de 15 días los 135 municipios van a recibir un fortalecimiento en el nivel de patrullaje con el Comando de Patrulla Rural que se trabajó con las entidades del campo como la Federación Agraria, la Sociedad Rural, que nos convocaron y el gobernador Kicillof, el ministro Berni y el ministro de Desarrollo Agrario decidieron fortalecer, la creación de esta Policía que no existía significa el egreso de 976 efectivos y eso fue una demanda de la ciudadanía”.

“La situación era muy compleja y se está duplicando la cantidad de móviles. Falta y se puede mejorar. El camino es a largo plazo pero tenemos que dar respuesta al vecino”, enfatizó.

“La verdad es que hay que ser serios. La Policía estaba destruida y hoy la estamos poniendo de pie, no solo en lo estructural sino salarialmente. La capacidad adquisitiva era mínima y se tienen que volver a recuperar esos derechos, y hoy por una decisión se están recuperando y eso para nosotros es una gran ayuda, se está pensando en construir viviendas para los efectivos. Hoy se los escucha y se intenta dar respuestas”, indicó. Finalmente, Fernández agregó: “Vidal había votado la creación de un Instituto universitario y nunca cumplió. Hoy nosotros lo vamos a poner en marcha y estamos construyendo una Policía que tiene 200 años, los cuerpos están diezmados pero lo vamos a lograr”.