PASO 2021: ¿Qué sucede si no vas a votar?

Este domingo se realizarán las PASO en todo el país, con el fin de definir los candidatos de todos los partidos pensando en las generales del próximo 14 de noviembre. Cabe destacar que este año, se elegirán a los nuevos diputados y senadores que conformarán el congreso.

Pero como sucede en todas las elecciones, el voto es secreto y obligatorio como lo estable el artículo 37 de la Constitución Nacional. Pero en caso de no realizarlo como corresponde: ¿Qué puede pasarle al ciudadano? En la nota, todos los detalles.

Cabe destacar que en primer lugar, los menores de 18 años y los mayores de 70, no son sancionados por la ley ya que están exceptuados en la obligación de votar. En cuánto a los que si están obligados, en caso de no hacerlo deberán justificarlo. Y si no lo hacen transcurridos los 60 días posteriores, deberán pagar una multa.

¿Cómo justifico mi ausencia?

Por enfermedad, en caso de tener coronavirus o algún otro problema de salud. La persona deberá presentar un certificado médico ante la Secretaría Electoral para justificar su ausencia. Además aquellas personas que estén lejos del domicilio legal, a más de 500 km, también podrán justificar su ausencia, ya que deberán presentarse en la comisaría más próxima y pedir un certificado.

Por otro lado, las personas que se encuentren en el exterior deberán presentar una foto del pasaporte o alguna documentación que acredite que no se encontraba en el país. Esto se podrá hacer a través del registro de infractores. La información requerida se puede solicitar en la Embajada o Consulado Argentino más cercano. Todas estas justificaciones, deben hacerse en el plazo de 60 días.