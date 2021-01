Preocupa la falta de medidas para prevenir más casos de Covid en la ciudad

Las restricciones en la ciudad parecen haber quedado en el olvido: la gente camina por las calles sin barbijos, al ingresar a los locales los dueños les tienen que pedir por favor a los clientes que se pongan alcohol en las manos y las reuniones de más de diez personas son moneda corriente. Esto, sumado a que se cortó la ayuda alimentaria, hizo que el Comité Central de Crisis tomara cartas en el asunto y pidiera expresamente al gobierno de la ciudad de La Plata que haga algo.



En diálogo con este multimedio, el concejal Cristian Vander, presidente del bloque del Frente de Todos, ex­presó su inquietud: “La realidad es que hay una gran preocupación entre los integrantes del Comité Central de Crisis, por la falta de convocatoria, cuando todos estamos viendo que estamos ante el comienzo de una nueva ola de Covid-19. La última vez que se reunió el comité fue el 16 de octubre. Incluso en reuniones anteriores ha­bíamos acordado garantizar la asistencia alimentaria y que iba a seguir funcionando según la ordenanza, has­ta que terminara la pandemia. Están cortando la ayuda alimentaria a los comités de crisis de las 24 localidades, no se están reuniendo, y la verdad que es preocupante, en un contexto donde estamos complicados, pero también ante la posibilidad de comenzar a transitar el camino de la salvación, que es nada menos que la vacuna. Nosotros entendemos que nos tendríamos que estar juntando, que tendríamos que seguir con los operativos sanitarios, con los testeos y empezar a hablar de cómo vamos a vacunar a toda la población. Y eso el gobierno de Julio Garro no lo está haciendo, y la verdad que es lamentable”.



En relación a las acciones que está realizando la Municipalidad con respecto a la pandemia, Vander detalló: “A veces da la sensación de que para el gobierno de Julio Garro la pandemia ya terminó, y está con eso de comenzar las clases, de volver a la normalidad, y la verdad es que estamos ante una segunda ola de Covid-19.

Antes que todo eso, tenemos que concentrarnos y abocarnos a que toda la población esté vacunada. Eso lo estamos haciendo desde los distintos sindicatos, que están colaborando con el Ministerio de Salud y el de Trabajo, para vacunar a todos los trabajadores y a todas las trabajadoras”.



Además, previamente, el Concejo Deliberante presentó un pedido formal para que se vuelva a convocar y den explicaciones de por qué no van a estar entregando alimentos a los comités de las localidades.

Qué se le solicitó a Garro

El pedido del Comité Central de Crisis al actual intendente de la ciudad fue el siguiente: “En nombre y representación del Comité Central de Crisis de la ciudad de La Plata, instaurado por decreto municipal n° 409/20, a consecuencia de la acuciante situación creada por esta pandemia que nos azota, la cual se lleva vidas y destruye la economía, nos dirigimos a Ud. respetuosamente, en relación a lo expresado en nuestra nota presentada digitalmente ante diferentes funcionarios de su gestión el día 12 del presente.



Sobre el particular, y en virtud de no haber obtenido respuesta a la misma hasta la fecha, solicitamos con carácter de urgente que en un plazo perentorio de 48 horas se sirva expedir al respecto de la suspensión en la provisión de alimentos secos y frescos que venían siendo aportados a través de los comités por delegación, puesto que la situación en los barrios platenses de falta de alimentos continúa siendo acuciante, así como la necesidad de testeos domiciliarios y la tarea de toma de conciencia en la población no han terminado, y es necesario continuarlas, puesto que esta realidad todavía está muy lejos de ser superada.



Sin otro particular y a la espera de una resolución favorable dentro del plazo solicitado, lo saludan atentamente y quedamos a disposición para colaborar en lo que se requiera para lograr el objetivo propuesto”.