“Si el virus se retrotrae, se puede avanzar con el esquema de presencialidad”

la ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Teresa García, aseguró hoy que el gobernador Axel Kicillof mantiene reuniones de seguimiento de la situación sanitaria por el coronavirus, con la idea de que “si el virus se retrotrae y se avanza en la vacunación del personal docente, se puede avanzar en un esquema de presencialidad con todos los protocolos” en los establecimientos educativos.



Cabe destacar que son varias las organizaciones de padres que están reclamando por la presencialidad plena en la vuelta a clases, las cuales sostienen que hay muchos estudios que marcan que los alumnos no son un vector de contagio, por lo que aseguran que el peligro que las escuelas representaban –y que desde la Provincia durante 2020 sirvió para justificar el cierre de las instituciones educativas– no es tal, por lo que el perjuicio es peor que el beneficio.



García indicó que “el gobernador tiene una metodología, todas las semanas se reúne con la gente del Ministerio de Salud para ver cómo está circulando el virus, luego se reúne con el comité epidemiológico para hacer una presunción de circulación y crecimiento, y finalmente con los intendentes, para ver cómo se comporta el virus y los controles en territorios”, y agregó que con todos estos datos “se toman las decisiones” con respecto a “si se vuelve a alguna fase anterior en algún distrito o se toma alguna restricción más general, como ha ocurrido los últimos días”.



“Si todo esto funciona bien y el virus se controla, si hay cuidados individuales y ­colectivos, si no hay desmanes y el virus puede retrotraerse, más la vacunación del personal educativo y auxiliar, con seguridad se harán experiencias de inicio con presencialidad, con todos los protocolos”, afirmó la ministra, que además sostuvo que “en todos los lugares del mundo, no solo en nuestro país, hay un reclamo de presencialidad de los chicos, pero también hay enormes protocolos para el ­funcionamiento en burbujas, con la mitad del aula”.



“La ministra de Educación de la Provincia ha trabajado intensamente con el sector educativo, con trabajadores de la educación en la recomposición de la estructura de las escuelas, que estaba muy deteriorada para que podamos tener presencialidad”, dijo.



Remarcó que la decisión “va a depender del comportamiento individual y colectivo”, y agregó que “todos queremos ir a la playa, queremos recreación, que no cierre la actividad económica ni comercial y queremos comenzar las clases”.



Finalmente, insistió en que “para que esto ocurra, tiene que haber un gran cuidado personal y colectivo”, porque no es posible “seguir viendo desmanes como los que se ven estos días”.