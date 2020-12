Presupuesto y Ley de Víctimas, los temas más importantes en la Legislatura

Con cambios en el proyecto que llegó aprobado desde el Senado, la Cámara de Diputados aprobó la iniciativa que reconoce y garantiza los derechos de las víctimas del delito y violación a los Derechos Humanos, por lo que deberá volver a ser revisado por los legisladores del recinto de avenida 51, que podrán aceptar los cambios y sancionar la ley o rechazarlos e insistir con el texto original.



Los rumores de pasillo indican que el camino para este proyecto podría quedar allanado antes de fin de año, poniendo fin a una “pelea” que la Legislatura bonaerense viene dando tras su sanción en el Congreso en 2017 y que quedó como una deuda del gobierno provincial de Cambiemos, a cargo en aquel momento de María Eugenia Vidal.



La legisladora de Juntos por el Cambio, Carolina Piparo, se refirió a la aprobación del proyecto al indicar que “la ley es de orden público. No está prohibido aplicarla y muchos jueces de la Provincia lo hicieron sin dudar. Fui víctima en esta Provincia y hace ya dos años, cuando el asesino de mi hijo pidió la domiciliaria, conmigo se aplicó”.



Por su parte, Jorge D’Onofrio, legislador del Frente de Todos, indicó que “la víctima debe ser escuchada y no es una cuestión que haya surgido los últimos días. Tiene que ver con una historia de vida que tiene que ver con los que estamos en esta Cámara y esta área, nos encontramos con que la víctima carecía de voz”.



D’Onofrio responsabilizó a María Eugenia Vidal por no contar con esta norma y aseguró que “en los últimos cuatro años no fue posible tratar una ley que tuviera que ver con las víctimas y tuvimos que lidiar con decisiones del gobierno anterior que eliminó el Consejo de Víctimas que el ministro Alak restauró y fue fundamental en las modificaciones que estamos aplicando en esta ley”.



De esta forma quedan tratar para la semana próxima dos expedientes que reclama el Ejecutivo, el Presupuesto General de Gastos y Recursos 2021 y la Ley Impositiva, que promueve un incremento general de las valuaciones de un 32%.



Para la discusión en el recinto el martes próximo de la Ley de Leyes, desde el gobierno deberán llegar a un acuerdo con los intendentes, sobre todo los de la o­posición, que reclaman sobre dos puntos claves del Fondo de In­­fraestructura Municipal (FIM), el monto y la forma.



Los alcaldes opositores reclaman un monto propio para hacer pequeñas obras, aunque desde el Ejecutivo prefieren un fondo para todos de unos 10.000 millones de pesos.



Además, desde calle 6 están dispuestos a extender hasta finales del próximo año el período de gracia para comenzar con el pago del Fondo Especial de Emergencia Sanitaria para la Contención Fiscal Municipal de unos $4.500 millones, un inconveniente que durante la semana sobrevoló la sede municipal platense.



Estas dos son las concesiones que el gobernador está dispuesto a hacer para lograr el tratamiento de estas dos iniciativas la semana próxima y así tenerlas aprobadas antes de que finalice este 2020.



Además otro proyecto de ley del Ejecutivo para modificar la orgánica del Registro Provincial de las Personas, incorporando el servicio online para la inscripción de los nacimientos también fue girado al Senado.



Evita entronizada en Diputados



Buscando comenzar a subsanar “las ausencias y olvidos” de las mujeres en la Historia argentina y bonaerense, la figura de María Eva Duarte de Perón fue la primera en ser entronizada en el recinto de la Cámara de Diputados bonaerense, a través de su retrato.



En ese marco, la diputada platense del Frente de Todos, Florencia Saintout, autora del proyecto, hizo referencia a “una pequeña reparación a tanto olvido y tanto odio”, destacando la figura de la abanderada de los pobres.



“Esta mujer es quien nos permitió a nosotras estar acá sentadas, quienes están de acuerdo y quiénes no. Sigue siendo la mujer de los más humildes, de los niños, niñas y de las compañeras que se la pintan en el pañuelo. Nos va a recordar que el mundo va a ser de los pueblos si es que nos dejamos arder en el fuego de las pasiones”, concluyó.