Procesaron a un prefecto que le brindó información a D’Alessio

Ayer, Franco Leandro Pini, ­prefecto acusado de acceder a bases de datos en busca de ­movimientos migratorios de ­fun­cionarios públicos, fue procesado sin prisión preventiva por el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla.

Además, Pini fue embargado en un millón de pesos a causa de los delitos de “realización de acciones de inteligencia prohibidas” y “abuso de autoridad de funcionario público”.

No obstante, no fue procesado por “asociación ilícita”, ya que el juez consideró que no formó parte activamente de la organización que encabezaba el falso abogado Marcelo D’Alessio.

“Al menos desde 2016 hasta fines de 2018, recopiló y distribuyó información personal y sensible referida a los movimientos migratorios de funcionarios públicos, personas vinculadas a ellos y de algunas de las víctimas-objetivos de la asociación ilícita investigada, que se nutrió de esa información para producir sus informes y llevar a cabo diversas operaciones ilegales”, consigna una resolución a la que tuvo acceso Télam.

Entre sus víctimas aparecen la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario (en aquel entonces intendenta de La Matanza), y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, además de otros funcionarios públicos, según advirtió el magistrado.

“Los aportes de este imputado en particular consistieron en la provisión de datos sensibles de algunas de las víctimas-objetivos de ese dispositivo ­criminal que luego formaron parte de diversos informes de inteligencia producidos para ser presentados en algunos casos ante la Justicia o difundidos en la prensa”, consideró Ramos Padilla.

En la causa se encuentra detenido con prisión preventiva el falso abogado Marcelo D’Alessio, mientras que tanto los fiscales Juan Bidone y Carlos Stornelli como el periodista Daniel Santoro, entre otros, están procesados.