Protesta de la Banda Sinfónica de la Ciudad: "Pedimos a los poderes del Estado que cumplan con su función"

La Banda Sinfónica de la Ciudad realiza esta tarde, frente a la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario, una protesta que continuará en la Legislatura porteña. Los músicos reclaman, entre otras cuestiones, el cumplimiento de la sentencia de un juicio de índole alimenticio.

En diálogo con Diario Hoy, Jorge Jara, solista de trombón y delegado gremial, señaló: "Nos sentimos defraudados por los dos principales poderes del Estado. Por un lado, el Ejecutivo nos hizo una promesa de una ley en cuanto a un compromiso de una carrera musical, y nunca cumplió. En estos 30 años que venimos trabajando para el Gobierno, nunca cumplió con lo que obliga la ley, que es proveernos de ropa, darnos los instrumentos, darnos un salario de acuerdo a las condiciones que establece la ley, darnos un lugar de ensayo apropiado".

"Como el Gobierno no lo hizo, tuvimos que recurrir a la Justicia, que también nos defraudó, porque tardar 20 años para responder a la demanda de un trabajador por un juicio de alimentos es una Justicia que defrauda a la sociedad. Estamos pidiendo a los poderes del Estado que cumplan con su función. Hacer que este pacto social entre los trabajadores y el Gobierno se cumpla", agregó.

En tanto, Martín Moore, solista de clarinete bajo, expresó: "Estamos reclamando la resolución de la Cámara porque llevamos un juicio de 20 años que tiene tres sentencias firmes y la Procuración de la Ciudad, mediante artilugios legales, lo único que hace es dilatar la consustanciación de la sentencia para evitar el pago que incluso está depositado en sede judicial hace 6 meses. Esa es la Justicia que tenemos, que dilata y obstruye".

Según manifestó, "tenemos reuniones con algunas personas, pero la respuesta tiene que ser el pago. Esta es la novena protesta de este año. Apenas se mueve el expediente. Ahora vamos a dirigirnos a la Legislatura de la Ciudad, también estuvimos en la Magistratura de la Ciudad, que empapeló la ciudad aduciendo modernidad y un montón de cualidades de la Justicia que en nuestro caso no se cumplen. Todo está en manos de Rodríguez Larreta. Acá hay influencias políticas, no entendemos por qué no se resuelve cuando hay una sentencia".

Por último, recalcó: "Estamos con salarios en el límite de la pobreza, esperando que se dignifique la Ordenanza 45.604, que es la que la ley que se sancionó hace 30 años dispuso y el Gobierno nunca cumplió. En el juicio que iniciamos hace 20 años la Justicia nos dio la razón, pero la indemnización no llega".